مجدي شاكر يكشف أسرارا عن الآثار بمحافظة الشرقية| فيديو

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين إن بداية العام المصري القديم يوافق ١١ سبتمبر ، يوم الاثنين المقبل والذي يوافق واحد توت، فضلا عن تزامنه مع تطوير المناطق الأثرية بمصر القديمة وهي سور مجرى العيون والمعبد اليهودي وحصن نابليون والكنيسة المعلقة، والإعلان عن عدد من المبادرات أهمها التذكرة المجمعة التي يستطيع المواطن من خلالها الدخول إلى ثلاثة متاحف بتذكرة واحدة.

وشدد كبير الأثريين خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر الجديدة والمذاع على قناة etc على ضرورة الاهتمام بالسياحة الزراعية والنباتية في مصر حيث أنا مصر تنافس على المركز الأول في تصدير الزيوت العطرية خاصة الياسمين والفل.

وأشار إلي أن شهر سبتمبر يحوي العديد من المناسبات اهما عيد الفلاح والذي يوافق يوم ٩ سبتمبر، لافتا إلي أهمية الفلاح في الحضارة الفرعونية القديمة، فهو اصل الحضارة وصانعها وحاميها، فهو الفلاح هو الجندي وهو كل شيء.

وروى أن عيد الفلاح يتزامن مع عيد محافظة الشرقية والتي تحتوي على أكثر من ١.٤ موقع أثري و أن جميع المسلات اللي موجودة في ميدان التحرير، المسلة المعلقة الموجودة في المتحف، الاثنين الموجودين في العلمين والموجودة في العاصمة الإدارية جميعها الشرقية، مضيفا أن محافظة الشرقية تفخر بالفرعون الفضي والذي ينافس في كنوزه وأثاره توت عنخ آمون .