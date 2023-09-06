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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

نقطة عم وابنه الصغير
نقطة عم وابنه الصغير إلى عروسين تلفت الانتباه

أثار مقطع فيديو لم تتعد مدته الدقيقة حالة من الجدل عبر تطبيق “تيك توك” فماذا وثق محققا الآلاف المشاهدات في أقل من 24 ساعة من نشره؟. 

أظهر مقطع الفيديو عم وابنه يحملان نقودا من فئة “المائة جنيه” على شكل “سلاسل” متجهين إلى العروسين ثم يقوما بوضع سلاسل النقود في رقبتهما. 

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فيديو ترند

وبعد نقطة العم وابنه إلى العروسين، بدأ العريس في الرقص برفقة عمه وابنه ووالده على أنغام أغنية “يا بن دمي” صارخا في فرحة وتبادل للأحضان “عمي”. 

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “بابا عملها مع أختي من 20 سنة”، "مشهد مبهج"، “زهقت من ترندات الأفراح الأيام دي”، “إزاي بيخيطو الفلوس كدا؟”. 

@ebrahimhosny #دجي_ابراهيم_حسني🔥🔥الجديد ♬ الصوت الأصلي - Ebrahim Hosny

 

 

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