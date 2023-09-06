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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استنجدت بزوجها .. فقرة غريبة تتسبب في فزع عروسين بقاعة حفل زفافهما|شاهد

فقرة غريبة تتسبب
فقرة غريبة تتسبب في فزع العروس والعريس في قاعة حفل الزفاف

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو ومجموعة من الصور يوثقان موقفًا مفزعًا تأثر به عروسان في يوم الزفاف. 

بينما ترقص العروس برفقة عريسها على الأغاني في قاعة حفل الزفاف إذ بأحد أبواب القاعة يفتح ليخرج منه مجسم غوريلا يثير فزع العروسين معًا. 

وبسبب فقرة الغوريلا في مراسم حفل زفاف العروسين المصريين داخل إحدى القاعات، بدأت العروس في الصراخ على الفور مُستنجدة بزوجها ووالدها. 

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مجسم غوريلا في حفل زفاف 

ولم تتحمل العروس “خضة ظهور مجسم الغوريلا العملاق” فقامت على الفور بالنزول من على مسرح قاعة حفل الزفاف حتي تنتهي الفقرة التي تسببت في ضحكهما أخيرًا. 

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الصادم والصور اللذين حققا الآلاف من المشاهدات عبر “فيسبوك”: “الأفراح في مصر بقت غريبة الفترة دي”، “إيه الفقرات المفزعة دي”، “هما دخلوا فقرة رعب ليه في فرح”، “بجد اللي حصل دا حرام عليهم”. 

فقرة غريبة تتسبب في فزع العروس والعريس في قاعة حفل الزفاف
فقرة غريبة تتسبب في فزع العروس والعريس في قاعة حفل الزفاف
فقرة غريبة تتسبب في فزع العروس والعريس في قاعة حفل الزفاف

 

فقرة غريبة تتسبب في فزع العروس والعريس في قاعة حفل الزفاف

 

 

 

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