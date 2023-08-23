الاهتمام بيتطلب.. عروس تطلب من زوجها وصية غريبة قبل الفرح بساعات

الاهتمام بيتطلب.. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قصير انتشر على انستجرام لعروسة تُوصي زوجها بكلمات جذبت انتباه رواد المواقع، كما أثارت الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.





وتظهر العروسة في المقطع القصير وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتدير ظهرها للزوج وتقول له في حماس “هاتقول ايه؟ هاتشوفني وبعدين تقول وااو، وبعد كدا تعيط وبعدين تقولي أي حاجة حلوة”.





الاهتمام بيتطلب



بينما يظهر خلفها العريس في بدلته السوداء ويحمل الورد في فرح لكن تظهر عليه علامات الاندهاش مما تطلبه العروسة.



وانهالت التعليقات الساخرة والمازحة على المقطع الذي لم يتجاوز في مدته 20 ثانية، حيث قالت إحدى المتابعات: “ما الاهتمام بيتطلب اهو يا جماعة وزي الفل” .



وفي لقائهما الأول قبل الزفاف “فيرست لوك” يحاول العروسان دائمًا ابتكار أشياء جديدة وتوثيقها بالفيديو لتصبح ذكرى سعيدة لهما بعد الزواج.



وتنتشر ظاهرة إثارة الجدل في الأفراح خاصة بين البلوجرز بهدف جذب الانتباه تارة وبهدف توثيق لحظات مميزة تارة أخرى.

بحبك يا بابا





وكانت مؤخرًا قد انتشر مقطع فيديو لفتاة اشتهرت بجملة “بحبك يابابا” بعد أن حاولت توجيه كلمة شكر لوالدها أثناء ساعات حفل زفافها داخل القاعة.