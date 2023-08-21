بحب الستات.. عم لطفي: اتجوزت 38 مرة وعندي 20 ولد وبدور على عروسة

شهدت محافظة الجيزة و بالتحديد منطقة إمبابة قصة اكبر سائق سيارة ميكروباص و الذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي و هو يعمل سائقا منذ 40 عاماً على الرغم من إنجابه 25 ابنا وابنه أنه ما زال يعمل من أجل البحث عن الرزق الحلال

كشف عم محمد الشهير بعم لطفي أنه يبلغ من العمر 67 عاما و يعمل سائق سيارة ميكروباص ، منذ 40 عاما ، موضحاً أنه تزوج مرات عديدة 38 مرة و أنجب 20 منهم بنات و أولاد و قال " بقالي 40 سنة سواق و اتجوزت جوزات كثير و عندي 20 أبنائي و لسة بصحتي و يشتغل و لدية أيضا الكثير من الاحفاد

و أضاف عم لطفي أنة يحب السيدات جدا و أن ذلك أحد أسباب زيجاته المتعددة ، مشيراً إلى أن الزوجة هي الحياة والمسكن ، و هي عامود المنزل قائلا: لا غنى عن الستات لأن الزوجة هي عامود البيت و الراجل ضيف لانة بيشتغل طول النهار و بيرجع بليل علي النوم علشان يطفئ احتياجات بيته مشيراً إلى أنة يريد أن يتزوج لأن الوحدة صعبة

و استطرد سائق الميكروباص ، أنه على الرغم من تقدم عمره إلا أنة لا زال يحب عمله و مستمر فيه لافتاً إلى أنه يعمل يومياً ما يقرب إلى 18 ساعة بداية من الساعة ال 7 صباحاً و حتي الساعة ال 12 منتصف الليل قائلا: بشتغل كل يوم من 7 صباحاً و حتي 12 بليل و لازم الإنسان يستغل و يدور علي لقمة العيش و عايز اموت و أما بشتغل و بحب الشغل