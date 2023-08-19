بـ فستان الفرح.. وفاة عروسة بحادث سقوط سيارة زفة بترعة في الجيزة

قصة عروسة في الجيزة تحول حفل زفافها إلى جنازة، وذلك عقب سقوط سيارة الزفة في ترعة الرياح الناصري، بقرية ذات الكوم في منشأة القناطر، ووفاتها هي وسائق سيارة الزفة وإصابة العريس.

سقوط سيارة زفة في ترعة بالجيزة

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات سقوط سيارة زفة في ترعة الرياح الناصري بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، ووفاة العروسة وقائد السيارة وإصابة العريس.

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء سير سيارة الزفة على الطريق قرية ذات الكون بدائرة مركز منشأة القناطر، فوجئ قائدها بسيارة أمامه مما نتج عنه إنحراف السيارة وسقوطها في ترعة الرياح الناصري ووفاة العروسة ووفاته، وإصابة العريس.

وتبين من التحريات الأمنية، التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن العروسة تدعى نورا سمير والسائق المتوفي يدعى سويف سمير أبو حمادة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، ونقل الزوج المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج وذلك بعد انتشالهم من مياه الترعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط سيارة في الرياح الناصري بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وانتقلت أجهزة أمن الجيزة، مصحوبة بقوات الإنقاذ النهري إلي موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة والتحريات، أن السيارة بداخلها سيدة وزوجها وآخر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال السيارة من المياه، واستخراج جثامين ربة المنزل والسائق، وزوج الأول مصابا.

وتبين من التحريات، أنه أثناء سير السيارة الملاكي في عرس، ونتيجة لرعونة السائق وتمايله بالسيارة على الطريق احتفالا بالعرس، اختلت عجلة القيادة في يده مما نتج عنه إنحرافها وسقوطها في ترعة الرياح الناصري في منشأة القناطر.

نتج عن الحادث مصرع سائق السيارة طالب ١٩ سنة، وربة منزل - العروسة ٢٢ سنة، وإصابة زوجها - العريس ٢٥ سنة، وتم نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.