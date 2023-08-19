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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عملت علاقة فعلا والشات صحيح.. مفاجأة في اعترافات نجل البلوجر أم زياد

أم زياد
أم زياد

تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، ونجلها وذلك في اتهامهم باستغلال الأطفال والاتجار في البشر وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري.

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اعترافات نجل البلوجر أم زياد

 

وخلال التحقيقات كشف نجل المتهمة هبة السيد - أم زياد، في اعترافاته عن مفاجآت عديدة، حيث قرر بأنه أقام علاقة غير شرعية غير كاملة مع شقيقته وأن والدته لم تكذب حين قررت بذلك خلال مقطع الفيديو، شارحا تفاصيل العلاقة والمشاكل التي نتج عنها طلاق والدته.

وقال نجل المتهمة هبة السيد أم زياد في التحقيقات، أن والدته انفصلت عن والده بالطلاق وذلك بعد فترة كبيرة من الخلافات الزوجية، مشيرا إلى أن والده لم يكن قادرا على مصروفات البيت مما دعا والدته لطلب الطلاق منه، ثم زواجها بعد ذلك من شخص  آخر.

وتابع نجل أم زياد، أن والده ووالدته اتفقا على أن يعيشوا معا برفقة زوجها، وبالفعل توجهوا للعيش معها وكانوا يذهبون لزيارة والدهم ما بين الحين والآخر، مضيفا «والدتي تزوجت شخص أسمه حسن، وكنا عايشين معاه، وكنا بنروح نشوف بابا كل يوم سبت».

وأشار نجل هبة السيد أم زياد، إلى أنه ذهب وأشقائه يوم الوقفة في عيد الفطر إلى منزل والده للمكوث معه، وكانت والدته في هذا الوقت تريد أن تصور إحدى المقاطع وحين قامت بالاتصال به ولم يرد، قامت بتصوير الفيديو الشهير واتكملت عن والدي بطريقة غير صحيحة.

وكشف نجل أم زياد قائلا «والدتي كانت شافتني قبل كدة مع أختى في وضع مخل بس مكنتش علاقة كاملة، وساعتها ندهت والدي وجه زعق لي وقالي أضرب نفسك عشان اللي بتعمله ده، وصالحت أمي ووعدتها مش هعمل كدة تاني، وبعدها عملت علاقة كام مرة مع أختى بس مش كاملة».

وأستطرد نجل أم زياد - هبة السيد - أنها شاهدت محادثات بينه وبين أحد أصدقائه قرر فيها بأنه يرغب في إقامة علاقة معها، وبالفعل كانت المحادثة حقيقية، وحينها نهرته ثم جلس معها وصالحها، وعن العلاقة مع شقيقته قال أنها كانت تعلم ولكنها كانت تمثل بأنها نائمة.

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