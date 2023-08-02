شاهد.. حفل زفاف وسط مياه الفيضان يشعل السوشيال ميديا في الفلبين

في يوم يتمني فيه الفتيات والشباب أن يكونوا بأفضل مظهر، كانت للطبيعة رأي آخر لكنه لم يمنع عروسان شابان من إتمام زفافهما في الموعد الذي حدداه مسبقا.

دخلت العروس إلى الكنيسة وفستانها الأبيض غارق في المياه، كما استقبلها العريس أيضا بنفس المظهر ويبادلان الابتسامات مع الضيوف بسبب المشهد الصادم.

زفاف وسط الفيضان

انتشر مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة لحفل زفاف العروسين وسط مياه الفيضانات بينما ضرب إعصار دوكسوري الصين والفلبين خلال الأيام الماضية.

وأدى إعصار دوكسوري الذي ضرب الفلبين إلى إصابة 52 شخصا وفقدان 23 آخرين، كما تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات وسقوط أشجار.

حفل زفاف وسط مياه الفيضان يشعل السوشيال ميديا في الفلبين

حفل زفاف وسط مياه الفيضان يشعل السوشيال ميديا في الفلبين

حفل زفاف وسط مياه الفيضان يشعل السوشيال ميديا في الفلبين