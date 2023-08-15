تشابه كبير..أم تتسبب في حالة ارتباك بحفل زفاف ابنتها بسبب فستانها| صور

تسببت أم في حالة من الارتباك بين صفوف المعازيم في يوم زفاف ابنتها بعد ارتدائها ملابس بيضاء مشابهة للعروس.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، انتهى الأمر بالبعض إلى التفكير في وجود عروسين ، ما ترك طعمًا لاذعًا في أفواه الناس.

تمت مشاركة صورة من اليوم الكبير في منتدى Reddit's Wedding Shaming.

أم تتسبب في حالة ارتباك بحفل زفاف ابنتها بسبب فستانها | صور

تظهر العروس ووالدتها في فستانين أبيضين بطول الأرض مع فتحات بأجزاء مختلفة بالفستانين.

وكانت الأم ترتدي قبعة ضخمة تتخلل شعرها وفستانا ابيض ناصع البياض، وفي الوقت نفسه ، تميز فستان ابنتها بياقة متدلية وتفاصيل من الدانتيل.

تم التعليق على الصورة: "والدة العروس باللون الأبيض! يبدو لي وكأنه حفل زفاف مزدوج."

ولم يكن موقع Redditors متأثرًا بنفس القدر، حيث حصد المنشور مئات التعليقات الانتقادية.