مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار مقطع فيديو يظهر عريس يقوم بإلقاء النقود على عروسته حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشر مقطع فيديو العريس والعروسة من أحد القاعات وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقد الكثيرين تصرف العريس.

ترند

وعن حقيقة مقطع الفيديو الذي حدث دون ترتيب مسبق وانتشر كالنار في الهشيم، اتضح أنه وقع في مركز أبو كبير من محافظة الشرقية وأن مصور حفل الزفاف هو من قام بنشر مقطع الفيديو الذي انتشر من صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت أسرة العروس عن صمتها منبهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن عريسها شرقاوي وكونه يعمل في أحد دول الخليج العربي اقترحت عليه العروس ارتداء الزي الخليجي يوم الزفاف، موضحين: “اللي حصل ما كانش مقصود منه أي إهانة زي ما الناس صدرت الفكرة، كل الفكرة إنه بدل ما بنوزع أو نرمي شكولاتة أو ملبس على المعازيم العريس بنفسه ألقي فلوس كون قيمها أكبر من المعتاد بالفعل من فئة المئة جنيه”.

القصة الكاملة للعريس صاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

القصة الكاملة للعريس صاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

القصة الكاملة للعريس صاحب ترند نقطة العروس والمعازيم