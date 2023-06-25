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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

فيديو لأصدقاء عريس
فيديو لأصدقاء عريس يثيرون الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

على دقات الطبل والصاجات، أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات لأصدقاء عريس يقومون بتصرف غير متوقع ليلة الزفاف، الكثير من الجدل على تطبيق “تيك توك”.

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فقد ظهر في مقطع الفيديو عدد كبير من أصدقاء العريس يقفون تحت الشرفة، ويقومون بالغناء بأصوات مرتفعة على دقات الطبول، احتفالا بصديقهم، ليخرج العريس من شرفة منزله ويواصل الرقص على سور البلكونة والغناء بصحبة أصدقائه حتى أذان الفجر، ليعتذر في النهاية لجيرانه عما بدر منه هو وأصدقائه من أصوات مرتفعة على دقات الطبول.

أما عن رد فعل رواد السوشيال ميديا، فقد جاءت بعض التعليقات كالتالي: "الصاحب الجدع رزق"، و"شعب محدش يقدر يغلبه في الهزار".

دقات الطبل ملايين المشاهدات مقطع فيديو أصدقاء العريس

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