صاحبة "الفستان الأزرق" تبكي بسبب فيديو الرقص الشهير: “مكسوفة أمشي بالشارع.. وخوفت أروح الامتحانات”

يواجه اليوم العديد من الأفراد، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على حياة الناس, كشفت الشابة ياسمين التي اشتهرت بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص بأحد الأفراح، عن معاناتها اليومية بسبب التحرش الذي تتعرض له في الشارع والذي بدأ بعد انتشار الفيديو.



وأعربت ياسمين عن خجلها من المشي بالشارع ومواجهة التحرش الذي يتعرض لها بشكلٍ مستمر، مما يشير إلى الآثار السلبية لانتشار الفيديوهات والصور الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على حياة الناس, وتؤكد هذه المشكلة على أهمية التوعية بضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ سليم ومسؤول لتفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عنها.

