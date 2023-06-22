مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

أثار مقاطع فيديو مفبرك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الأجتماعي ، وأشار ناشري الفيديو أن الفيديو لقرش قد تم العُثورعليه في المغرب"، إلا أنه تبين أن مقطع الفيديو قديم ولم يُصوّر في المغرب.

وقد ظهر في مقطع الفيديو ، حوت ظهرعلى اليابس في المغرب، وهو ما أكتشف رواد السوشيال أنه غير صحيح ومفبرك ، فهو فيديو قد تم تصويره في عام 202، وليس في المغرب بل على شاطئ في كولومبيا .

وفقا لوكالة "فرانس برس يعد الفيديو مفبرك وذلك لأن اللغة المسموعة في التسجيل هي اللغة الإسبانيّة التي يتحدّث بها سكان كولومبيا، ما ينفي أن يكون الفيديو قد صُور في المغرب.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص مجتمعون حول الحوت الجانح على الشاطئ وقد يحاول بعضهم إرجاعه إلى الماء.