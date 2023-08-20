العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

العروسة المصرية والعريس الخليجي.. انتشر في الساعات القليلة الماضية، فيديو لأحد الأفراح قام فيه العريس بإلقاء عدد كبير من الأموال علي العروس وهي ترقص، ليقوم المعازيم بفعل أثار غضب رواد السوشيال ميديا علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.. فما هي القصة؟

في لحظة سعادة وبهجة بالمناسبة السعيدة، قام العريس "والذي يرتدي الزي الخليجي" بإلقاء عدد كبير من الأموال علي عروسه وهي ترقص في الفرح، ليقوم المعازيم بالركض والتزاحم لالتقاط الأموال من علي الأرض وأخذها لأنفسهم.

فيديو العروسة المصرية يغضب رواد السوشيال ميديا

الأمر أثار غضب واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لاعتبار هذا الموقف أمر مُهين للعروس وأهلها، وتصدرت تلك المشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهذا الفعل العشوائي.

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج "العروسة المصرية" عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس" تويتر سابقًا، وتصدر الهاشتاج قائمة تريند الأكثر تداولًا، للتعليق علي فيديو العروسة أثناء قيام العريس برمي الأموال عليها.

فيديو مُحرج

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا بالهجوم علي العريسين، بسبب رمي الأموال، والهجوم علي المعازيم بسبب موقفهم من التزاحم والركض لالتقاط الأموال من علي الأرض.

ووصف رواد السوشيال ميديا الفيديو بكلمات هجومية، وغضب منهم بسبب إلقاء الأموال من العريس علي عروسته، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي: "زعلت اوي من فيديو العروسة المصرية - كل ما اتفرج علي الفيديو بتحرج وبزعل".

العريس مش خليجي

وبينما تصدر هاشتاجي "العروسة المصرية" و"العريس الخليجي"، إلا أنه نفي بعض رواد السوشيال ميديا حقيقة كون العريس من جنسية خليجية، وقال البعض أنه يحمل الجنسيتين المصرية والسعودية.

وجاءت بعض التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا تلقي اللوم علي من قام بتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدون علم من أصحاب الزفاف، والذي تسبب في تلقي تعليقات مزعجة ل"العريس الخليجي والعروسة المصرية".

تعرف علي عقوبة تصوير المواطنين دون علمهم

عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة وكيفية التصرف حال استخدام بعض الصور بدون استئذان صاحبها، هي أنه في حالة تصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، وأن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.

وأشار المحامي محمود السمري: أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.

وشرح، تنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه».