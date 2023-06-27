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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحبة الفستان الأزرق الأبرز.. عقوبة رادعة لتصوير المواطنين دون علمهم

صدى البلد

انتشرت في الآونة الأخيرة تساؤلات حول عقوبة تصوير المواطنين دون علمهم أو إذن منهم فى الأماكن الخاصة وآخرهم واقعة الفستان الازرق ، حيث يتعرض  الكثير من المواطنين للمضايقات بسبب استخدام بعض الأشخاص لصور لهم دون علمهم، ونشرها رغم عدم رضاهم، مما يتسبب لهم في حالة من الخوف والقلق.

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ويرصد صدى البلد، فى السطور التالية، عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة وكيفية التصرف حال استخدام بعض الصور بدون استئذان صاحبها، حيث يقول المحامي محمود السمري، أن القانون ينص،: أنه في حالة تصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون.

 

واقعة الفستان الازرق


 
وأكد، أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات

 

وشرح، تنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه».

 

واكد، أن قانون مكافحة جرائم تقنية  المعلومات المستحدث خصيصاً لمثل هذه الجرائم كان صارما في حفظ الحياة الخاصة للمواطنين، خاصةً استخدام الصور، فلو افترضنا أن هناك شخصا حاول تهديد آخر بصورة أو فيديو أو مقطع صوتي، تم التقاطهم بدون اذن الاخير فيمكن حينها للشخص الذي تم تهديده أن يذهب إلى مباحث الإنترنت لتحرير محضر لان هذا الفعل يعد جريمتان الاولى التصوير بدون اذن صاحبها والثانيه هى جريمه الابتزاز الالكترونى، ويجب أن يأخذ الشاكي معه صورة ضوئية من المقطع او الصور التي هُدد بها، سواء كان التهديد عبر تطبيق «فيس بوك» أو «واتس اب»، بالإضافة إلى إرفاق هذه الصور على أسطوانة «سي دي» أو فلاشة حتى تستخدم كدليل فني بيد النيابة العامة تمهيداً لتحديد جلسة ونظرها أمام القضاء.

 

وتابع، تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره جريمة يعاقب عليها القانون استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة.

 

ياسمين صاحبة الفستان الازرق

 

وكان، في الفترة الأخيرة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور لفتاة تدعى ياسمين، وهي ترقص في إحدى الافراح ونشر صورها دون علمها مما تسبب لها مضايقات واذى نفسي.

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