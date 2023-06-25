بعد واقعة صاحبة الفستان الأزرق.. كيف تحمي نفسك على السوشيال ميديا

بعد واقعة الفتاة المشهورة إعلاميا بصاحبة الفستان الأزرق ، ونشر فيديو لها وهي ترقص في فرح احدى صديقاتها، وتعرضها لموجة كبيرة من التنمر والسخرية والاستهزاء بها، جعلتها تتعرض لمضايقات شديدة ، وأصبحت تخاف تسير في الشارع بسبب التنمر الذي تعرضت له.

هذه الواقعة جعلتنا ندق ناقوس الخطر من خطورة التنمر على السوشيال ميديا ، ونرصد في هذا التقرير اشكال التنمر وكيف نحمي انفسنا من التنمر الالكتروني على السوشيال ميديا.

ما هو التنمر الإلكتروني

أكد المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات في تصريحات خاصة لصدى البلد أن التنمر الإلكتروني هو استغلال الإنترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية.

اشكال التنمر الالكتروني

ويشير المهندس أحمد طارق أن التنمر الإلكتروني له أشكال كثيرة منها:



التنمر الإلكتروني عبر التصوير

حيث يقوم المتنمر بتصوير الضحية من غير علمه ويقوم بنشر صوره على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يقوم بنشر صور معدلة له يظهر فيها الضحية بوضع غير لائق بهدف إلحاق الأذى به.

التحرش والمضايقة

إرسال رسائل مسيئة وغير لائقة اجتماعياً وأخلاقياً لشخص ما أو التعليق بشكل سلبي ومهين على مشاركاته وصوره في مواقع التواصل الاجتماعي.



تشويه السمعة

يحدث هذا عندما يرسل شخص ما معلومات مزيفة أو ينشر إشاعات كاذبة ومضرة وغير صحيحة عن شخص آخر بغرض السخرية منه وتشويه سمعته.



انتحال الصفة

يحدث هذا عندما يخترق شخص ما بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا على الشبكات الاجتماعية ويستخدم هُوِيَّة الشخص عبر الإنترنت لنشر وإرسال مواد محرجة أو مسيئة.



المطاردة الإلكترونية

هي عملية إرسال رسائل عبر الإنترنيت بشكل متكرر تتضمن تهديدات بالأذى أو المضايقة أو رسائل التخويف والتي تجعل الشخص يخاف على سلامته.



القرصنة الإلكترونية

حيث يودع المتنمر برامج ضارة أو يسرق كلمات المرور أو يتحكم في جهاز الضحية.



التجسس

ويتم من خلال تطبيقات صممت خصيصًا بهدف اختراق خصوصية الآخرين.

الخداع

حيث يقوم المتنمّر بخداع شخص ما للكشف عن أسراره ثمّ يقوم بنشرها وإرسالها إلى الآخرين

كيف نحمي أنفسنا من التنمر على السوشيال ميديا؟

أضاف المهندس احمد طارق ان الدراسات تؤكد ان شخص واحد فقط من بين كل 10 ضحايا يخبر شخصًا بالغًا يثق به عن التنمر عبر الإنترنت، في الوقت الذي يتفق 68% من المراهقين على أن التنمر الإلكتروني يشكل مشكلة خطيرة ، لذلك نقدم بعض النصائح لحماية انفسنا من التنمر علي السوشيال ميديا وهي : -



⁃ التحفّظ على المعلومات والصور الشخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعي بعيدًا عن متناول الجميع.



⁃ التعرّف على القوانين التي تشتمل عليها سياسة مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على معرفة الطرق التي يستطيع من خلالها مقاضاة المتنمّر إلكترونيًا.

⁃ التأكد من حفظ جميع المنشورات والرسائل الواردة من المتنمر من خلال أخذ لقطات شاشة أو التقاط صور على هاتفك الذكي، بالإضافة إلى تسجيل الوقت والتاريخ.

⁃ تجاهل الهجمات بدلاً من الاستجابة لها ومن الأفضل هو حظر المتنمر من مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني تمامًا.

- عدم تنازل الضحيّة عن حقوقهِ أمام الشخص المُتنمّر، وعدم إظهار ضعفهِ وخوفهِ منه، وذلك لكيلا يتمادى بهذهِ الإساءات الإلكترونيّة.



⁃ تجاهل التعليقات المسيئة والرسائل وعدم الرد عليه

⁃ يمكنك إيقاف التطبيقات و المواقع من استخدام بياناتك. في فيسبوك، من خلال الاعدادات

⁃ لا تشارك التفاصيل الشخصية أو الصور عبر الإنترنت التي تمانع في رؤيتها من أي شخص، مثل رئيسك في العمل.

⁃ لا تصدق كل شيء ولا تصدق الجميع ، فالكثير من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي كاذبة. في بعض الأحيان ، والناس على وسائل التواصل الاجتماعي ليسوا أشخاصاً حقيقيين ، وفي كثير من الأحيان لا تكون الأمور حقائق على الإطلاق. قد يكون هؤلاء الأشخاص مع أسماء كاذبة

⁃ إذا تلقيت رسالة عبر الإنترنت تقول إنها من الحكومة أو شركة، فلا ترد بمعلوماتك الشخصية.



البقاء آمناً دون اتصال ، فلا تنشر عنوانك عبر الإنترنت ولامكان تواجدك أو الدخول “check into” إلى الأماكن.

⁃ لا تقبل طلبات الصداقة من أشخاص لا تعرفهم ، قم على الفور بحظر أي شخص ينشر شيئا مهددا على أي من حساباتك. ولا ترد ولا تكتب أشياء فظة أو عدائية قد تجعلك أكثر من هدف. قم بالإبلاغ عن التهديدات الشخصية للشرطة وموقع التواصل الاجتماعي الذي تم نشره عليه.



⁃ لا تنقر على الروابط التي ترسل إليك، حتى لو كانت تأتي من صديق قد لا يعرفون أن الرابط خطير ، أو ربما تم اختراقه ، و قم بحذفها واعلم انه لن يتم إرسال أي شيء مهم لك بهذه الطريقة. من المرجح أن تحتوي الروابط التي لم تطلبها على فيروسات من شأنها أن تضر جهازك أو تسمح للأشخاص بالدخول إلى جهازك لسرقة معلوماتك وأموالك وهويتك.



⁃ استخدام كلمات مرور غير معتادة واستخدم مجموعة من الأحرف والأحرف الصغيرة والأحرف الكبيرة والرموز والأرقام ولا تستخدم أي جزء من اسمك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو تاريخ ميلادك لأنه من السهل على الأشخاص الذين يعرفونك تخمينه.



⁃ لا تدع أي شخص يراك تقوم بتسجيل الدخول، وإذا فعل ذلك، فغيّر كلمة المرور في أسرع وقت ممكن.



- لا تقم بمشاركة أي شيء قد يحرجك في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي ،قد لا تدرك ذلك ولكن الأشياء التي تنشرها على الإنترنت الآن قد تعود لتسبب لك مشكلات لاحقًا.