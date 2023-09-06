قوات الحماية المدنية تنقذ سوق التوفيقية بالأزبكية من كارثة

‏أنقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة سوق التوفيقية بدائرة الأزبكية من كارثة محققة بعد نشوب حريق في محل قطع غيار سيارات.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل قطع غيار سيارات بسوق التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بالدفع بقوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى باقي المخازن والمحلات المجاورة للمحل المحترق.

تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.