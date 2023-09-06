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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية اليابانية: نولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون مع مصر

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الياباني

قالت أوكانو يو كيكو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، إن زيارة وزير الخارجية الياباني لمصر، تعتبر استكمالا لزيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للقاهرة في أبريل الماضي، من أجل تعزيز التواجد الياباني في المنطقة بمشاركة اليابان في تحقيق السلام والتطوير للشرق الاوسط.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه لم يتم عقد الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب الجدول المزدحم للرئيس المصري.

وأكدت أوكانو، أنه في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، يوجد ٥٠ شركة يابانية تعمل الآن في مصر، كما اتفق وزير الخارجية الياباني مع نظيره المصري على زيادة تعزيز تواجد الشركات اليابانية في مصر خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء.

وقالت أيضا، إن الجانب الياباني يولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون مع مصر فيما يخص قناة السويس.

وأكدت، أن شكري و هاياشي بحثا أهمية العمل معا من أجل إقناع روسيا بالتراجع عن حربها ضد أوكرانيا، وأيضا، كيفية تعزيز العمل الثنائي بين القاهرة وطوكيو من أجل إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت، سيسافر وزير الخارجية الياباني إلي السعودية اليوم لاستكمال جولته لمنطقة الشرق الأوسط.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية أوكانو يو كيكو زيارة وزير الخارجية اليابني لمصر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للقاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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