الخارجية اليابانية لـ صدي البلد: مصر تتمتع باستقرار سياسي غير مسبوق

قالت أوكانو يو كيكو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، نحترم ونقدر الدور المصري في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكدت أوكانا في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن مصر واليابان والأردن وافقوا على لعب دور في حل قضايا الشرق الأوسط، خلال الحوار الثلاثي الذي عقد أمس في القاهرة.

وأضافت، تتمتع مصر باستقرار سياسي غير مسبوق في الفترة الحالية، إلا أنها تواجه بعد المشكلات الاقتصادية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

وتابعت، نعمل في الفترة الحالية على التعاون مع مصر لمساعدة البلدان الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط لمواجهة الأزمات الحالية.