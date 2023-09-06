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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية اليابانية: زيادة الميزانية العسكرية لمواجهة الصين وكوريا الشمالية| خاص

أرشيفية
أرشيفية

قالت أوكانو يو كيكو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، إن اليابان قررت آلية عسكرية جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكدت أوكانو في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن اليابان قررت زيادة ميزانيتها العسكرية للعام التاسع لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها من قبل كوريا الشمالية والصين.

وأضافت، يجب أن نحمي أنفسنا من التجارب الصاروخية والنووية التي تنفذها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، والتي تهدد اليابان. بالإضافة إلى، الميزانية الدفاعية الكبيرة للصين.

وقالت أوكانو أيضا، كثفت الصين مناوراتها العسكرية مع روسيا حول اليابان، لذا قررنا زيادة الميزانية العسكرية.

أوكانو يو كيكو المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية اليابان كوريا الشمالية والصين التجارب الصاروخية والنووية روسيا

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