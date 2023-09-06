الصين: اليابان انتهكت المعايير البيئية والصحية وخالفت القوانين الدولية بعد تصريف المياه النووية

قال المسؤول الإعلامي لسفارة الصين، اليوم الأربعاء، إن اليابان تعارض المخاوف الدولية للمجتمع الدولي، كما أصرت علي تصريف المياه في المحيط،مما أثار غضبا كبيرا للمجتمع الدولي.

وأكد لي جيمين خلال مؤتمر صحفي، أن الصين تعارض بشدة القرار الأحادي الذي اتخذته اليابان بشأن تصريف المياه النووية في المحيط.

وأضاف، أن الحكومة اليابانية تجاهلت المخاوف الدولية. ووصف التصرف الياباني بأنه عمل أناني وغير مسؤول.

وقال جيمين أيضا، أعربت الصين عن رفضها وإدانتها للتصرف الياباني وطالبت طوكيو بالتوقف فورا عن تصريف المياه، الذي تجاوز تأثيرها حدود اليابان، حيث أنه سيضر جميع جيرانها.

وتابع، اليابان انتهكت حقوق الصحة والبيئة وخالفت مسؤوليتها الأخلاقية والتزاماتها بشأن القانون الدولي.