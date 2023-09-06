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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة الصين لـ«صدى البلد»: الشعب الياباني يعارض تصريف المياه النووية في المحيط

أرشيفية
أرشيفية

قال المسؤول الإعلامي لسفارة الصين بمصر “جيمين”، اليوم الأربعاء، إن الصين ليست الدولة الوحيدة التي تعارض تصرف اليابان بتصريف المياه النووية في المحيط، بل أعربت روسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر سليمان أيضا عن معارضتهم لذلك التصرف.

وأكد جيمين في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن اليابان تشوه الحقائق بشأن تصريف المياه النووية في المحيط.

وأضاف، ارتفعت أصوات المعارضة داخل اليابان بعد تصريف المياه النووية، حيث أعربت نسبة كبيرة من الشعب الياباني عن معارضتهم من إقدام اليابان علي مثل هذا التصرف.

وقال أيضا، تصريف المياه ليست قضية خاصة بالشأن الياباني فقط بل تهم العالم أجمع، فاليابان لا تواجه معارضة دولة بعينها فقط بل تواجه معارضة العالم أجمع.

المسؤول الإعلامي لسفارة الصين بمصر الصين تصريف المياه النووية في المحيط اليابان تصريف مياه فوكوشيما النووية

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