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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أول كمبيوتر بتقنية "التبريد المائي".. لينوفو تكشف عن لابتوب Gaming بمواصفات ثورية

Lenovo Y9000K
Lenovo Y9000K

تواصل "لينوفو" التوسع في محفظة منتجاتها وقدرتها على الابتكار في مجال الحواسيب الذكية،  بعد تقديم وحدة الألعاب المحمولة Legion Go وشاشة ThinkVision 27، التي تعرض محتوى ثلاثي الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات، في معرض إيفا IFA 2023 المقام في برلين ألمانيا، وكشفت الشركة الآن عن منتج أكثر تقليدية، لكنه بتقنيات ثورية جديدة، وهو الكمبيوتر المحمول الرائد للألعاب Y9000K 2023. 

مواصفات لاب توب Lenovo Y9000K

أزاحت "لينوفو" الستار عن لاب توب Y9000K 2023، أول كمبيوتر محمول للألعاب مبرد بالماء في العالم وهو مخصص للألعاب ويأتي الجهاز بمواصفات ممتازة وبريميوم، أهمها معالج Intel i9-13980HX ووحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX 4090، إلى جانب نظام تبريد سائل متكامل. 

Lenovo Y9000K

جدير بالذكر أن  أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية المخصصة للألعاب تعتمد في عملها على مبددات حرارية ضخمة ولكنها أيضا غير فعالة لتبديد الحرارة، وهي من أكبر مشكلات اللاب توب عامة، ارتفاع درجة الحرارة بشكل مخيف يمكن أن يبطئ من عمل الجهاز أو حتى يعيقه بالكامل، لكن نظام التبريد المائي في Y9000K 2023 أكثر فعالية بكثير.

يستخدم النظام الجديد المبتكر من "لينوفو" مضخة صغيرة لتوزيع المياه عبر شبكة من الأنابيب، مما يساعد في الحفاظ على برودة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات حتى في ظل الأشغال المتعددة.

 بالإضافة إلى نظام التبريد المائي، يتميز  Lenovo Y9000K أيضًا بعدد من المواصفات المتطورة منها شاشة عرض نوع Mini LED مقاس 16 بوصة بدقة 3200 × 2000 ومعدل تحديث 165 هرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي DDR5-6400 بسعة 32 جيجابايت، ومحرك أقراص SSD بسعة 2 تيرابايت، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مع إضاءة RGB.

Lenovo Y9000K

السعر والتوافر

ومن المتوقع أن يكون جهاز "لينوفو" الجديد طراز Lenovo Y9000K 2023 متاحًا للشراء بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، وسيبدأ سعره من 4499 يورو، وسيكون الكمبيوتر المحمول متاحًا بلونين: الأسود والأبيض.

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مواصفات لينوفو Y9000K 2023:

المعالج: انتل كور i9-13980HX

كارت الرسومات: Nvidia GeForce RTX 4090

الذاكرة العشوائية: 32 جيجا بايت رام DDR5

سعة التخزين: 2 تيرابايت SSD

الشاشة: شاشة Mini LED مقاس 16 بوصة بدقة 3200 × 2000 ومعدل تحديث 165 هرتز

الوزن: 2.56 كجم

السُمك: 18.99-22.7 ملم

المنافذ: USB-C، ومنفذ HDMI 2.1، وفتحة بطاقة SD، ومنفذ Thunderbolt 4

الألوان: أبيض وأسود

السعر: يبدأ من 4499 يورو

Lenovo Y9000K لاب توب Lenovo لينوفو Gaming التبريد المائي

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