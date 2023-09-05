عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها تابلت "لينوفو".. أفضل 5 أجهزة لوحية لعام 2023

أفضل 5 أجهزة لوحية
أفضل 5 أجهزة لوحية لعام 2023

للحصول على جهاز لوحي يعينك في إنجاز مهام عملك اليومية أنت لا تحتاج لشراء آيباد ipad بتكاليف عالية، هناك بدائل جيدة جدا في أجهزة الأندرويد تمتاز بأنها عملية وبأسعار معقولة يمكنك استخدامه طوال العام والاعتماد عليها.

ستجد أن هناك الكثير من الخيارات خارج عائلة الـ iPad من Apple آبل، وإن كانت الأجهزة اللوحية أصبحت أكثر انتشارا وشعبية بفضل آبل، يمكن للأجهزة اللوحية من شركات مثل سامسونج Samsung وAmazon ولينوفو Lenovo توفير ما تحتاجه للدراسة والمشاريع العملية بجزء أقل بكثير من سعر آيباد.

تتكون مجموعة أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة بسامسونج من عدة نماذج مختلفة مع مجموعة واسعة من الميزات ونقاط الأسعار المتنوعة للغاية، وهي مثالية للطلاب بفضل ملحقات لوحة المفاتيح المخصصة والأداء عالي الجودة وحجم الشاشة.

وبالمثل، فإن أجهزة أمازون اللوحية التي تعمل تقنيًا بنسخة مختلفة قليلا من نظام التشغيل Android تسمى Fire OS، تم تصميمها وبيعها بأسعار مناسبة. تم دمج متاجر وخدمات الشركة عبر الإنترنت في أجهزة أمازون اللوحية أيضًا.

أما إذا كنت تريد الالتزام بنظام تشغيل ChromeOS البيئي، فإن أحدث جهاز بيكسل تابلت Pixel Tablet من جوجل Google يعد منافسًا قويا للغاية لأجهزة أندرويد اللوحية المصممة للبث والترفيه. إليك في السطور التالية أفضل الأجهزة اللوحية الموجودة في السوق لعام 2023.

أولا: سامسونج جالاكسي Tab S9 Ultra

يتصدر نطاق القوة وأفضل جهاز تابلت أندرويد رائد، يعد Galaxy Tab S9 Ultra أفضل جهاز لوحي في مجموعة سامسونج كلها، تم الإعلان عنه للمرة الأولى في يوليو. ويتميز بشاشة عرض Super AMOLED مقاس 14.6 بوصة، دقة الوضوح 2960 في 1848 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بنظام أندرويد 13، ويأتي مزودًا بقلم رقمي S Pen من سامسونج في العلبة.

يأتي الطراز الأساسي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت روم وبطاقة microSD لإضافة ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الإضافية إلى الجهاز اللوحي. يمكنك أيضًا تجهيز جهاز Tab S9 Ultra بالكامل بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت وذاكرة بسعة 16 جيجابايت. من المميزات أنه بتصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار.

سامسونج جالاكسي

ثانيا: سامسونج جالاكسي Tab S9+

أفضل جهاز لوحي من الفئة المتوسطة المدى ذات السعر المعقول، من مميزاته وجود 5G وسماعات الاستريو القوية مع شاشة زاهية في الألوان وبراقة للغاية، وسعره أقل من 200 دولار. 

يتميز هذا الجهاز اللوحي بشاشة أصغر بمقدار 2.2 بوصة من S9 Ultra، أي أن مقاس الشاشة 12.4 بوصة، دقة وضوح 2,800 x 1,752 ونوعها Dynamic AMOLED 2X مع معدل تحديث 120 هرتز، سعة التخزين تبدأ من 256GB وتصل حتى 1 تيرابات والذاكرة العشوائية تبدأ من 12 جيجابايت رام.

سامسونج جالاكسي

ثالثا: سامسونج جالاكسي Tab S9

أفضل تابلت في الفئة الاقتصادية الموفرة في الميزانية، ومع ذلك يأتي بإمكانيات قوية للغاية، ويتعبر صفقة رابحة، Samsung Galaxy Tab S9 هو ثالث جهاز لوحي في قائمة الأفضل،و يأتي جهاز Tab S9 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها بما يصل إلى 1 تيرابايت من خلال بطاقة microSD. 

يوجد داخل Tab S9 معالج من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني للسلسة الثامنة من المعالجات، ويتميز بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 11 بوصة مدمجة بما يكفي لجعل الجهاز اللوحي محمولاً. كما تضمن الجودة العالية للجهاز اللوحي، مع دقة 2560 في 1600 بكسل وضوح العرض.

يأتي مع صندوق الجهاز  قلم S Pen الذي يمكنك استخدامه للكتابة أو الرسم في تطبيقاتك المفضلة، تمامًا كما تفعل مع مجموعة Samsung Galaxy Note.

سامسونج جالاكسي

رابعا: لينوفو Tab P11 Plus

رغم أن لينوفو كعلامة تجارية ليس اسمًا رئيسيًا في صناعة أجهزة التابلت أو ما يعرف بالكمبيوتر اللوحي إلا أن أحدث الأجهزة اللوحية للشركة تعد بدائل رائعة لكل من أجهزة آبل Apple وسامسونج Samsung التي تأتي بأسعار باهظة، وبالتالي "لينوفو" هي البديل الأرخض. يتمتع تابلت Lenovo Tab P11 Plus بشاشة عرض ذات دقة مذهلة تبلغ 2K، مع درجة سطوع عالية تبلغ 400 شمعة في المتر المربع مع أربعة مكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos، حتى تتمكن من مشاهدة برامجك الترفيهية وأفلامك المفضلة في أي وقت ومكان.

يحزم تابلت "لينوفو" بطارية بقوة 7700 مللي أمبير في الساعة مع ويستمر في العمل لمدة 15 ساعة بالشحنة الواحدة. مع جهاز Lenovo يوجد ملحقًا بلوحة المفاتيح وقلم Lenovo Precision Pen 2. معدل تحديث الشاشة 60 هرتز، نوعها LED، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128 جيجابايت روم.

لينوفو 

بسعر 4848 جنيه.. أحدث موبايل من سامسونج بمواصفات مميزة

النسخة الأغلى من Galaxy Z Fold..سامسونج تطلق هواتف W في 15 سبتمبر

خامسا: OnePlus Pad

تشتهر شركة وان بلس OnePlus الصينية بمجموعة هواتفها الذكية المعززة بالكثير من الميزات والأداء الفائق مع أسعار معقولة جدا بالنسبة لما تقدمه من خصائص وتقنيات، وهي نفس السياسة التي تتبعها عندما طورت تابلت وان بلس باد OnePlus Pad.

يتمتع هذا الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد ببطارية احتياطية تدوم لمدة شهر إلى جانب بطارية يومية عادية مثير للإعجاب، هو جهاز سريع الاستجابة وبدرجة كفاءة تعينك على أداء مهامك اليومية مثل التحقق من بريدك الإلكتروني أو ممارسة الألعاب أو تصفح الويب، مقابل 480 دولارًا. 

OnePlus Pad

يأتي التابلت بشاشة عرض LCD مقاس 11.61 ودقة وضوح 2,800 في 2,800 بكسل مع معدل تحديث 144 هرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم.

لينوفو اجهزة لوحية آيباد iPad Apple سامسونج Samsung Lenovo Tab S9 Ultra سامسونج جالاكسي Tab S9 لينوفو Tab P11 Plus OnePlus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

موضوعات متعلقة

شحن بقوة 120 وات.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Xiaom 13T Pro

أخبار التكنولوجيا|أغلى iPhone في العالم مرصع بالألماس وسعره 564 ألف دولار.. فعاليات معرض IFA للتكنولوجيا.. روبوتات تحب الرقص وتعتقد أن استبدال البشر "شيء لذيذ"

HP تطرح لاب توب Pavilion Plus بأحجام شاشات ومعالجات متنوعة

هاتف اقتصادي من الدرجة الأولى.. شاومي تحقق أرقام مبيعات قياسية مع Redmi 12 5G

فعاليات معرض IFA للتكنولوجيا.. روبوتات تحب الرقص وتعتقد أن استبدال البشر "شيء لذيذ"

أغلى iPhone في العالم مرصع بالألماس وسعره 564 ألف دولار

النسخة الأغلى من Galaxy Z Fold..سامسونج تطلق هواتف W في 15 سبتمبر

الأقوى في سلسلة A.. خصم 22% على موبايل سامسونج Galaxy A73 5G

ترشيحاتنا

رسميا.. السعودية تعلن شعار كأس العالم للأندية 2023

ماجد الكدواني: حاولت أتفادى كل اللي ضايقني مع والدي خلال تربية أبنائي

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

سعر مرسيدس C200 موديل 2023 في مصر .. صور

مفتاح المنطقة.. ماذا حققت مصر إقليميا خلال 6 أشهر من رئاستها لجامعة الدول؟

بعد تصديق السيسي.. 4 أهداف لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

فيديو

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ