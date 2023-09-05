منها تابلت "لينوفو".. أفضل 5 أجهزة لوحية لعام 2023

للحصول على جهاز لوحي يعينك في إنجاز مهام عملك اليومية أنت لا تحتاج لشراء آيباد ipad بتكاليف عالية، هناك بدائل جيدة جدا في أجهزة الأندرويد تمتاز بأنها عملية وبأسعار معقولة يمكنك استخدامه طوال العام والاعتماد عليها.

ستجد أن هناك الكثير من الخيارات خارج عائلة الـ iPad من Apple آبل، وإن كانت الأجهزة اللوحية أصبحت أكثر انتشارا وشعبية بفضل آبل، يمكن للأجهزة اللوحية من شركات مثل سامسونج Samsung وAmazon ولينوفو Lenovo توفير ما تحتاجه للدراسة والمشاريع العملية بجزء أقل بكثير من سعر آيباد.

تتكون مجموعة أجهزة الكمبيوتر اللوحية الخاصة بسامسونج من عدة نماذج مختلفة مع مجموعة واسعة من الميزات ونقاط الأسعار المتنوعة للغاية، وهي مثالية للطلاب بفضل ملحقات لوحة المفاتيح المخصصة والأداء عالي الجودة وحجم الشاشة.

وبالمثل، فإن أجهزة أمازون اللوحية التي تعمل تقنيًا بنسخة مختلفة قليلا من نظام التشغيل Android تسمى Fire OS، تم تصميمها وبيعها بأسعار مناسبة. تم دمج متاجر وخدمات الشركة عبر الإنترنت في أجهزة أمازون اللوحية أيضًا.

أما إذا كنت تريد الالتزام بنظام تشغيل ChromeOS البيئي، فإن أحدث جهاز بيكسل تابلت Pixel Tablet من جوجل Google يعد منافسًا قويا للغاية لأجهزة أندرويد اللوحية المصممة للبث والترفيه. إليك في السطور التالية أفضل الأجهزة اللوحية الموجودة في السوق لعام 2023.

أولا: سامسونج جالاكسي Tab S9 Ultra

يتصدر نطاق القوة وأفضل جهاز تابلت أندرويد رائد، يعد Galaxy Tab S9 Ultra أفضل جهاز لوحي في مجموعة سامسونج كلها، تم الإعلان عنه للمرة الأولى في يوليو. ويتميز بشاشة عرض Super AMOLED مقاس 14.6 بوصة، دقة الوضوح 2960 في 1848 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بنظام أندرويد 13، ويأتي مزودًا بقلم رقمي S Pen من سامسونج في العلبة.

يأتي الطراز الأساسي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت روم وبطاقة microSD لإضافة ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الإضافية إلى الجهاز اللوحي. يمكنك أيضًا تجهيز جهاز Tab S9 Ultra بالكامل بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت وذاكرة بسعة 16 جيجابايت. من المميزات أنه بتصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار.

سامسونج جالاكسي

ثانيا: سامسونج جالاكسي Tab S9+

أفضل جهاز لوحي من الفئة المتوسطة المدى ذات السعر المعقول، من مميزاته وجود 5G وسماعات الاستريو القوية مع شاشة زاهية في الألوان وبراقة للغاية، وسعره أقل من 200 دولار.

يتميز هذا الجهاز اللوحي بشاشة أصغر بمقدار 2.2 بوصة من S9 Ultra، أي أن مقاس الشاشة 12.4 بوصة، دقة وضوح 2,800 x 1,752 ونوعها Dynamic AMOLED 2X مع معدل تحديث 120 هرتز، سعة التخزين تبدأ من 256GB وتصل حتى 1 تيرابات والذاكرة العشوائية تبدأ من 12 جيجابايت رام.

سامسونج جالاكسي

ثالثا: سامسونج جالاكسي Tab S9

أفضل تابلت في الفئة الاقتصادية الموفرة في الميزانية، ومع ذلك يأتي بإمكانيات قوية للغاية، ويتعبر صفقة رابحة، Samsung Galaxy Tab S9 هو ثالث جهاز لوحي في قائمة الأفضل،و يأتي جهاز Tab S9 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها بما يصل إلى 1 تيرابايت من خلال بطاقة microSD.

يوجد داخل Tab S9 معالج من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني للسلسة الثامنة من المعالجات، ويتميز بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 11 بوصة مدمجة بما يكفي لجعل الجهاز اللوحي محمولاً. كما تضمن الجودة العالية للجهاز اللوحي، مع دقة 2560 في 1600 بكسل وضوح العرض.

يأتي مع صندوق الجهاز قلم S Pen الذي يمكنك استخدامه للكتابة أو الرسم في تطبيقاتك المفضلة، تمامًا كما تفعل مع مجموعة Samsung Galaxy Note.

سامسونج جالاكسي

رابعا: لينوفو Tab P11 Plus

رغم أن لينوفو كعلامة تجارية ليس اسمًا رئيسيًا في صناعة أجهزة التابلت أو ما يعرف بالكمبيوتر اللوحي إلا أن أحدث الأجهزة اللوحية للشركة تعد بدائل رائعة لكل من أجهزة آبل Apple وسامسونج Samsung التي تأتي بأسعار باهظة، وبالتالي "لينوفو" هي البديل الأرخض. يتمتع تابلت Lenovo Tab P11 Plus بشاشة عرض ذات دقة مذهلة تبلغ 2K، مع درجة سطوع عالية تبلغ 400 شمعة في المتر المربع مع أربعة مكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos، حتى تتمكن من مشاهدة برامجك الترفيهية وأفلامك المفضلة في أي وقت ومكان.

يحزم تابلت "لينوفو" بطارية بقوة 7700 مللي أمبير في الساعة مع ويستمر في العمل لمدة 15 ساعة بالشحنة الواحدة. مع جهاز Lenovo يوجد ملحقًا بلوحة المفاتيح وقلم Lenovo Precision Pen 2. معدل تحديث الشاشة 60 هرتز، نوعها LED، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام مع سعة تخزين 128 جيجابايت روم.

لينوفو

خامسا: OnePlus Pad

تشتهر شركة وان بلس OnePlus الصينية بمجموعة هواتفها الذكية المعززة بالكثير من الميزات والأداء الفائق مع أسعار معقولة جدا بالنسبة لما تقدمه من خصائص وتقنيات، وهي نفس السياسة التي تتبعها عندما طورت تابلت وان بلس باد OnePlus Pad.

يتمتع هذا الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد ببطارية احتياطية تدوم لمدة شهر إلى جانب بطارية يومية عادية مثير للإعجاب، هو جهاز سريع الاستجابة وبدرجة كفاءة تعينك على أداء مهامك اليومية مثل التحقق من بريدك الإلكتروني أو ممارسة الألعاب أو تصفح الويب، مقابل 480 دولارًا.

OnePlus Pad

يأتي التابلت بشاشة عرض LCD مقاس 11.61 ودقة وضوح 2,800 في 2,800 بكسل مع معدل تحديث 144 هرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم.