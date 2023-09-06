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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وفر ألف ريال.. خصم كبير على جوال Apple iPhone 14 Pro في السعودية

Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro

مع اقتراب موعد إطلاق شركة  آبل  لسلسلة جوالاتها من الجيل التالي iPhone 15 بدأت أسعار iPhone 14  في الانخفاض التدريجي ولعل هذا الموسم هو الأنسب لشراء آيفون جديد وفي نفس الوقت بسعر معقول وبتخفيض رائع.

ويقدم أحد مواقع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية خصمًا بـ 15% على جوال طراز آيفون  14 برو بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم، أرجواني اللون، ومعروض حاليا للبيع بسعر 4,399 ريال سعودي فقط. 

إليك في السطور التالية كل تفاصيل الجوال الرائد..

Apple iPhone 14 Pro

مواصفات Apple iPhone 14 Pro

يتميز بشاشة عرض LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، دقة وضوح 1179x2556 بكسل، كثافة بكسلات 460 نقطة لكل بوصة، معزز بنظام دولبي فيجين مع درجة سطوع 1000 شمعة في الحالة القياسية ودرجة سطوع أقصى 2000 شمعة لكل متر مربع، ويأتي مع زجاج سيراميك مقوى ونسبة شاشة إلى هيكل 87.0% ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9.

يتم تشغيل آيفون 14 برو من خلال وحدة معالجة مركزية من آبل A16 Bionic بدقة تصنيع 4 نانو، سداسية النوى بتردد ميقاتي أعلى 3.46 جيجاهرتز، ومقترنة بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم، ولا يدعم كارت ميموري خارجي.

يعمل من خلال نظام تشغيل iOS 16 قابل للترقية حتى iOS 17، يتميز الجهاز بالأناقة مع ظهر زجاجي و إطار من الستانلس ستيل كما أنه بتصنيف IP68 المقاوم للغبار والماء حتى 30 دقيقة في عمق 6 متر.

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يأتي الجوال بإعداد كاميرا ثلاثية في اللوحة الخلفية معمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر تقريب بصري بدقة 12 ميجابيكسل بتقريب 3x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

يأتي آيفون 14 برو بمجموعة من المستشعرات منها Face ID والتسارع والتقارب والجيروسكوب والبوصلة والباروميتر.

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