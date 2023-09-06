غداً.. انطلاق فعاليات مؤتمر الباطنة التاسع لمستشفى قنا العام

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، عن انطلاق فعاليات مؤتمر الباطنة التاسع لمستشفى قنا العام، خلال يومى ٧ و ٨ سبتمبر الجاري بفندق بسمة بمدينة قنا.

و أوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن المؤتمر يضم كوكبة متميزة من أساتذة الطب في تخصصات الباطنة يمثلون العديد من الجامعات المصرية.

وأشار بدران، إلى أن المؤتمر يهتم بطرح أحدث ما توصلت له علوم الطب الباطني من علاج الأمراض الباطنة المختلفة وحالات مرضي السكر وحالات مرضي الضغط المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن المؤتمر يوضح مدى اهتمام مديرية الشؤون الصحية، بعقد الحلقات العلمية والأكاديمية المختلفة للفرق الطبية بهدف رفع الحصيلة العلمية لديهم بما يعود بالمنفعة على المرضي المترددين على المستشفيات.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام ومنسق المؤتمر، إن مؤتمر الباطنة التاسع يعد استكمالاً لسلسة حلقات التعليم الطبي والأكاديمى للأطباء فى تخصصات الباطنة.

ودعا مدير مستشفى قنا العام، الأطباء بضرورة الحضور والإستفادة من جلسات المؤتمر بما يدعم حصيلتهم العلمية ويطور من أدائهم المهني و الأكاديمي.

و أشار الديب، إلى أن المؤتمر يأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة التدريب والتطوير للفرق الطبية بما يلبى احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.