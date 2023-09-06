انتهز الفرصة.. خصم 30% على جوال سامسونج Galaxy Z Fold4

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية بين الحين والآخر تخفيضات مغرية على منتجاتها خاصة في فئة الأجهزة الإلكترونية والجوالات الرائدة، التي تأتي ببطاقات سعرية عالية جدا، ورغم ذلك مع شرائك لهذه الأجهزة عبر الإنترنت أنت تدفع إجمالي مبلغ أقل.

تقدم إحدى مواقع التجارة الرقمية بالمملكة العربية السعودية عرضا مغريا على جهاز سامسونج جالاكسي Z Fold4 الرائد في فئة الأجهزة القابلة للطي، التي أصبحت هي موضة 2023 لما لها من إمكانيات فائقة وشاشتين بدلا من واحدة.

يعرض حاليا جوال سامسونج Galaxy Z Fold4 على إحدى منصات التجارة الرقمية بالسعودية بسعر 5,172 ريال سعودي فقط، أي خصم 30% عن سعره الأصلي، وذلك مع متغير سعة التخزين 512 جيجابايت روم. إليك في السطور التالية مواصفاته الأساسية.

Samsung Galaxy Z Fold4

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold4

يحتوي جوال سامسونج على شاشة داخلية Foldable Dynamic AMOLED 2X مقاس 7.6 بوصة، دقة وضوح 1812x2176 بكسل، كثافة بكسلات 373 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، درجة سطوع 1200 شمعة لكل متر مربع، بينما الشاشة الخارجية نوع Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.2 بوصة، وبنفس معدل التحديث.

Samsung Galaxy Z Fold4

يتم تشغيل الجوال عبر شريحة من كوالكوم موديل Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 3.19 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 512 جيجابايت روم، شريحة معالجة رسومات الجرافيك من Adreno 730

يأتي جوال سامسونج بإعداد كاميرا ثلاثي في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة مدعم بالتثبيت البصري، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع فلاش ليد وتصوير بانورامي وتقني HDR، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 4 ميجابكسل، وكاميرا الغطاء بدقة 10 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة أيضا.

يحزم جوال "سامسونج" بطارية سعة 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 25 وات وتصل إلى 50% من قوتها خلال نصف ساعة فقط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي بقدرة 4.5 وات.

يأتي الجهاز بمجموعة من المستشعرات منها بصمات الأصابع بجوار زر التشغيل والتسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب والباروميتر.