ترشيدا للكهرباء | تركيب مضخة ري بالطاقة الشمسية في مزرعة مركز البحوث

أفاد الدكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة انه تم التعاون مع الإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية وشركة شاكتي SHAKTI الهندية العاملة في مجال تصنيع مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية.

يأتي في اطار اهتمام الدولة المصرية بأهمية تطبيق البحوث الزراعية وترشيد استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وفي إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركزالبحوث الزراعية وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من مديري المعاهد البحثية ذات الصلة وفي هذا الإطار.

تم تركيب نموذج لمضخة ري غاطسة بقدرة ١٠ حصان تعمل بالطاقة الشمسية بمزرعة مركز البحوث الزراعية بالجيزة لتحل محل مضخة ري كانت تعمل بالكهرباء وذلك ترشيداً لاستخدام الطاقة الكهربائية وادخال التكنولوجيا الحديثة داخل مركز البحوث الزراعية هذا وتقدم الدكتور حازم مهاود بخالص الشكر والتقدير للعلاقات الزراعية الخارجية والسفارة الهندية بالقاهرة على دعمهم في تنفيذ هذا التعاون بين الجانبين.