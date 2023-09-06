عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ترشيدا للكهرباء | تركيب مضخة ري بالطاقة الشمسية في مزرعة مركز البحوث

مضخة ري
مضخة ري

أفاد الدكتور حازم مهاود مدير معهد بحوث الهندسة انه تم التعاون مع الإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية وشركة  شاكتي SHAKTI الهندية العاملة في مجال تصنيع مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية.

يأتي في اطار اهتمام الدولة المصرية بأهمية تطبيق البحوث الزراعية وترشيد استخدام الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وفي إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركزالبحوث الزراعية  وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من مديري المعاهد البحثية ذات الصلة وفي هذا الإطار.

تم تركيب نموذج لمضخة ري غاطسة بقدرة ١٠ حصان تعمل بالطاقة الشمسية بمزرعة مركز البحوث الزراعية بالجيزة لتحل محل مضخة ري كانت تعمل بالكهرباء وذلك ترشيداً لاستخدام الطاقة الكهربائية وادخال التكنولوجيا الحديثة داخل مركز البحوث الزراعية هذا وتقدم الدكتور حازم مهاود بخالص الشكر والتقدير للعلاقات الزراعية الخارجية والسفارة الهندية بالقاهرة على دعمهم في تنفيذ هذا التعاون بين الجانبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

قطعا الإنترنت عن البدرشين.. قرار عاجل ضد مرتكبي الجريمة

قرارات نارية من الزمالك بسبب موقف اللاعبين من انتخابات رئيس النادي

ترشيحاتنا

بنك إنجلترا يعلن انتهاء زيادات أسعار الفائدة قريبا

عقد إيجار وزواج عرفي..مشهد أخير في رحيل قاصر على يد صديقتها بطنطا|تفاصيل مثيرة

ترشيدا للكهرباء | تركيب مضخة ري بالطاقة الشمسية في مزرعة مركز البحوث

خبير يرد على ادعاءات سائحة بريطانية بتعرضها لـ"أسوأ معاملة" في مصر

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

خاص.. حيثيات الحكم على متهمي أحداث السلام: رشقوا القسم بالحجارة وأحرقوا السيارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فستان جديد ومختلف.. نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك جذاب| شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ