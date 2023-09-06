هوافق | بشرى تضع شرطًا في مسلسل جديد مع محمد رمضان

كشفت الفنانة بشرى، كواليس تصوير أولاد حريم كريم، قائلة:" مخفتش من سيناريو فيلم أولاد حريم كريم ".

وقالت بشرى في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " امذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" كافة الفنانين وافقوا على المشاركة في الفيلم والسيناريو مشجع لكل الفنانين".

وأضافت بشرى:" السيناريو به حالة تشابك للعلاقات بين شخصيات حريم كريم ".

وتابعت بشرى :" سيناريو الفيلم لا يتواجد به أحداث درامية يتواجد فيها الفنان الراحل طلعت زكريا".

وعن تصوير مسلسل طبيبة شرعية ، قالت بشرى:" مازال التصوير مستمر في المسلسل ودوري في المسلسل صعب وأسعى إلى تنفيذ كافة متطلبات الشخصية والعمل مختلف عليا ".



وقالت بشرى:" لم يكن هناك أي مشكلة بيني وبين محمد رمضان ونحن نتبارز بالفن ولو اتعرض عليا دور في مسلسل لمحمد رمضان يعطيني مساحتي الفنية ودور جيد سأوافق".

