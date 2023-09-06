تعرف على مفاجأة بشرى وعلا غانم لجمهور فيلم أولاد حريم كريم |صور

حرصت النجمات بشري وعلا غانم علي مشاهدة فيلم "اولاد حريم كريم" مع الجمهور بالسينما ليلة أمس في مفاجأة لكل الحضور وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير، كما حضر أيضا عدد من النجوم الشباب المشاركين بالفيلم من ابرزهم تيام مصطفي قمر وكريم كريم وهنا داوود وفؤاد محسن.

وعقب انتهاء العرض حرص العديد من الحاضرين علي التقاط الصور التذكارية معهم واشادوا بالفيلم. ويجهز كل نجوم "أولاد حريم كريم" عدد من المفاجأت سيتم الإعلان عنها خلال ايام، كما يستعدوا لحضور الفيلم مع الجمهور في عدد من السينمات بمناطق مختلفة.

ويعرض حاليا فيلم "أولاد حريم كريم" بالسينمات منذ اسبوع وحقق ردود أفعال إيجابية قوية وايرادات مرتفعة تخطت ٣ ملايين و ٥٠٠ الف جنيه، وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم مع نجومه.