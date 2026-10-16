قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تلوح بتقديم موعد انتخابات 2028.. للسماح لأردوغان بالترشح مجددا
نحو الـ 50 ألفا مجددا.. صعود جديد في سعر الجنيه الذهب
7 سنن تغفر جميع الذنوب في ليلة الجمعة ويومها.. اغتنمهم
سوريا ترد على إسرائيل: الدروز جزء أصيل من النسيج السوري ونرفض اقحامه في الدعاية الانتخابية
مصرع فتاة ووالدها وإصابة 9 في حادث تصادم بصحراوي المنيا
راح ضحيتها المئات.. القبض على معراج أورال أبرز مرتكبي مجـ.زرة بانياس في سوريا
إخواني وانتهازي.. تراشق بالتصريحات بين نائب ترامب وعبد الرحمن السيد
بعد هجوم بـ59 مسيرة.. توقف العمل في جميع مطارات موسكو
حكم طلب الرقية من الصالحين؟.. دار الإفتاء تجيب
المواصفات الكاملة لـ فولفو XC90 2026 المقدمة عالميًا.. صور
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم وفيصل وأكتوبر اليوم.. اعرف الأماكن
إريتريا في مجلس الأمن: تصريحات إثيوبيا المتكررة بشأن الحصول على منفذ سيادي علي البحر إعلان حرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إخواني وانتهازي.. تراشق بالتصريحات بين نائب ترامب وعبد الرحمن السيد

جي دي فانس
جي دي فانس
إلهام عبد العزيز

شنّ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هجومًا على المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، عبد الرحمن السيد، خلال تجمع انتخابي أُقيم الخميس في مدينة مونرو، متهمًا إياه بتقديم صورة مضللة عن خلفيته الشخصية، وإعطاء الأولوية للصراعات الخارجية على حساب ناخبي ميشيجان.

تراشق بالتصريحات بين نائب ترامب وعبد الرحمن السيد 

ووصف فانس واصفاً عبد الرحمن السيد بأنه “ابن عرس” صغير وهو تعبير للإهانة يقصد به الشخص المخادع والانتهازي.

وزعم فانس أن السيد، المولود في ولاية ميشيجان، قدّم نفسه على نحو زائف، كما شكك في مدى التزامه بالولاية.

وقال فانس إن السيد يهتم بما يحدث في فلسطين أكثر بعشر مرات من اهتمامه بمدينة بورت هورون، كما أنه يهتم بما يحدث في غزة أكثر بكثير من اهتمامه بما يحدث في مدينة جراند رابيدز.

ووجّه نائب الرئيس الأمريكي لاحقًا هجومًا شخصيًا على السيد، داعيًا الناخبين إلى دعم المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ، مايك روجرز.

وأضاف أن الناخبين يستحقون ما هو أفضل من شخص مخادع صغير ينبغي له أن يلزم الصمت ويُظهر قدرًا من الامتنان للبلاد التي منحته كل شيء.

ثم أشاد فانس بالخدمة العسكرية التي أداها روجرز، معتبرًا أن ناخبي ميشيجان يستحقون عضوًا في مجلس الشيوخ يلتزم بخدمة البلاد.

من جانبه شنّ المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، عبد الرحمن السيد، هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فعالية انتخابية أُقيمت الخميس بمشاركة النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الديمقراطية عن ولاية نيويورك، واصفًا الرئيس بأنه محتال، وساخرًا من صغر حجم يديه.

وخلال حديثه في محطة مدينة آيرون ماونتن بولاية ميشيجان، ضمن جولته التي تحمل عنوان «لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه الصعوبة»، انتقد السيد ثروة ترامب وشخصيته.

وقال إن ترامب ملياردير من نيويورك لم يهتم يومًا بالناس في حياته، مضيفًا، في سخرية من مظهره، أن يديه صغيرتان جدًا.

كما وصف السيد ترامب بأنه شخص وقح ومثير للمشكلات خلال كلمته.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من اتهام ترامب للسيد بوجود صلات تربطه بجماعة الإخوان، وهو اتهام نفاه المرشح الديمقراطي مرارًا، فيما دعا ترامب الناخبين إلى دعم المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ، مايك روجرز.

ودعم ترامب من خلال تصريحات في المكتب البيضاوي، مايك روجرز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان ويسمي المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد "بمحمد" واصفا اياه بأنه خبر سيئ النسبة لشعب ميشيجان، وبإنه مسلم متطرف.

 محذرا من وجود هذا الرجل في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبإنه ليس من صالح امريكا معللا ذلك بأن السيد يكره بلدنا.

جي دي فانس عبد الرحمن السيد مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من طالبات الإعلام

لمواجهة التطرف.. مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من طالبات الإعلام لترسيخ الوعي الفكري والرقمي

بإجمالي 350 متقدمًا.. الجامع الأزهر يختتم المرحلة الأولى من اختبارات إمامة القبلة لانتقاء أفضل الكفاءات القرآنية

بإجمالي 350 متقدمًا.. الجامع الأزهر يختتم المرحلة الأولى من اختبارات إمامة القبلة لانتقاء أفضل الكفاءات القرآنية

الطلاق

زوجي يكرر الحلف بالطلاق باستمرار فهل أنا ما زلت على ذمته؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد