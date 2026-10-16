إخواني وانتهازي.. تراشق بالتصريحات بين نائب ترامب وعبد الرحمن السيد

شنّ نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس هجومًا على المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، عبد الرحمن السيد، خلال تجمع انتخابي أُقيم الخميس في مدينة مونرو، متهمًا إياه بتقديم صورة مضللة عن خلفيته الشخصية، وإعطاء الأولوية للصراعات الخارجية على حساب ناخبي ميشيجان.

تراشق بالتصريحات بين نائب ترامب وعبد الرحمن السيد

ووصف فانس واصفاً عبد الرحمن السيد بأنه “ابن عرس” صغير وهو تعبير للإهانة يقصد به الشخص المخادع والانتهازي.

وزعم فانس أن السيد، المولود في ولاية ميشيجان، قدّم نفسه على نحو زائف، كما شكك في مدى التزامه بالولاية.

وقال فانس إن السيد يهتم بما يحدث في فلسطين أكثر بعشر مرات من اهتمامه بمدينة بورت هورون، كما أنه يهتم بما يحدث في غزة أكثر بكثير من اهتمامه بما يحدث في مدينة جراند رابيدز.

ووجّه نائب الرئيس الأمريكي لاحقًا هجومًا شخصيًا على السيد، داعيًا الناخبين إلى دعم المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ، مايك روجرز.

وأضاف أن الناخبين يستحقون ما هو أفضل من شخص مخادع صغير ينبغي له أن يلزم الصمت ويُظهر قدرًا من الامتنان للبلاد التي منحته كل شيء.

ثم أشاد فانس بالخدمة العسكرية التي أداها روجرز، معتبرًا أن ناخبي ميشيجان يستحقون عضوًا في مجلس الشيوخ يلتزم بخدمة البلاد.

من جانبه شنّ المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، عبد الرحمن السيد، هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فعالية انتخابية أُقيمت الخميس بمشاركة النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، الديمقراطية عن ولاية نيويورك، واصفًا الرئيس بأنه محتال، وساخرًا من صغر حجم يديه.

وخلال حديثه في محطة مدينة آيرون ماونتن بولاية ميشيجان، ضمن جولته التي تحمل عنوان «لا ينبغي أن يكون الأمر بهذه الصعوبة»، انتقد السيد ثروة ترامب وشخصيته.

وقال إن ترامب ملياردير من نيويورك لم يهتم يومًا بالناس في حياته، مضيفًا، في سخرية من مظهره، أن يديه صغيرتان جدًا.

كما وصف السيد ترامب بأنه شخص وقح ومثير للمشكلات خلال كلمته.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من اتهام ترامب للسيد بوجود صلات تربطه بجماعة الإخوان، وهو اتهام نفاه المرشح الديمقراطي مرارًا، فيما دعا ترامب الناخبين إلى دعم المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ، مايك روجرز.

ودعم ترامب من خلال تصريحات في المكتب البيضاوي، مايك روجرز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان ويسمي المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد "بمحمد" واصفا اياه بأنه خبر سيئ النسبة لشعب ميشيجان، وبإنه مسلم متطرف.

محذرا من وجود هذا الرجل في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبإنه ليس من صالح امريكا معللا ذلك بأن السيد يكره بلدنا.