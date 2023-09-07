عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال علام يشهد التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لودية روسيا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء منتخب روسيا للمحليين غدا الخميس الساعة السابعة مساء باستاد السويس فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

شهد المران الختامي الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأوليمبي وحرص جمال علام بعد التدريب على لقاء البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب واطمأن منه على آخر الترتيبات للمرحلة القادمة وانطباعه عن المعسكر فى أول ظهور للمنتخب منذ تأهله للأولمبياد وحصوله على الميدالية الفضية فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأشاد جمال علام بمجهودات ميكالى وبصمته الواضحة مع المنتخب الأوليمبي معربا عن أمله بأن يكتمل الحلم الأوليمبي لإحراز ميدالية لمصر فى باريس وشدد على حرصه وكل أفراد مجلس الإدارة على توفير كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب من أجل مواصلة النجاح .

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كعبه عالي.. تعليق صادم من وليد الفراج على مواجهة الأهلي واتحاد جدة

غياب حارس المنتخب الأوليمبي

وعلى صعيد متصل يغيب حمزه علاء حارس المنتخب الأوليمبي عن ودية روسيا للمحليين بسبب شعوره باجهاد فى العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفنى راحته بناء على توصية الجهاز الطبي حرصا على سلامة الحارس الذى غادر المعسكر خاصة وأن هناك اتفاق مسبق  بين الكابتن محمد بركات والكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول بالأهلى على انضمام لاعبي الاهلى الدوليين : حمزه علاء واحمد كوكا ورأفت خليل  إلى الاهلى بعد ودية الخميس  فى إطار ارتباط الاهلى باستعدادات مهمة للسوبر الافريقي .    

وانتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبي الروسي .

المنتخب الاوليمبى منتخب روسيا دورة الألعاب الأولمبية جمال علام اتحاد الكرة محمد بركات ميكالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة في ورطة| بيريرا يتمسك باللائحة والتصنيف.. والحكام يرفعون راية العصيان

موعد ودية المنتخب الأولمبي أمام روسيا وهوية حكم اللقاء

ترشيحاتنا

محكمة الاستئناف في نيجيريا ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

آية إبطال السحر والعين والحسد .. 7 سور ودعاء لفك أشدها

لأول مرة .. أمريكا تقدم ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

جمال علام يشهد التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لودية روسيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 130 ألف جنيه فقط.. سعر أرخص سيارة سيدان موديل 2017

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ