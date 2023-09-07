جمال علام يشهد التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لودية روسيا

اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته اليوم استعدادا للقاء منتخب روسيا للمحليين غدا الخميس الساعة السابعة مساء باستاد السويس فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

شهد المران الختامي الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأوليمبي وحرص جمال علام بعد التدريب على لقاء البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب واطمأن منه على آخر الترتيبات للمرحلة القادمة وانطباعه عن المعسكر فى أول ظهور للمنتخب منذ تأهله للأولمبياد وحصوله على الميدالية الفضية فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأشاد جمال علام بمجهودات ميكالى وبصمته الواضحة مع المنتخب الأوليمبي معربا عن أمله بأن يكتمل الحلم الأوليمبي لإحراز ميدالية لمصر فى باريس وشدد على حرصه وكل أفراد مجلس الإدارة على توفير كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب من أجل مواصلة النجاح .

غياب حارس المنتخب الأوليمبي

وعلى صعيد متصل يغيب حمزه علاء حارس المنتخب الأوليمبي عن ودية روسيا للمحليين بسبب شعوره باجهاد فى العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفنى راحته بناء على توصية الجهاز الطبي حرصا على سلامة الحارس الذى غادر المعسكر خاصة وأن هناك اتفاق مسبق بين الكابتن محمد بركات والكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول بالأهلى على انضمام لاعبي الاهلى الدوليين : حمزه علاء واحمد كوكا ورأفت خليل إلى الاهلى بعد ودية الخميس فى إطار ارتباط الاهلى باستعدادات مهمة للسوبر الافريقي .

وانتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبي الروسي .