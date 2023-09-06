كعبه عالي.. تعليق صادم من وليد الفراج على مواجهة الأهلي واتحاد جدة

علق الإعلامي السعودي وليد فراج على المباراة المحتملة بين النادي الأهلي ونظيره اتحاد جدة السعودي فى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقبل.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي ونظيره اوكلاند سيتي في مونديال الأندية القادم.

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج ردا على مشجع للنادي الأهلي في تعليق له : لن تتكرر مباراة يوم 12 فبراير 2022 ..



الاتحاد كعبه عالي على الأهلي

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كان النادي الأهلي اكتسح نظيره الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تاريخية تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

