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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنا الزاهد: أحمد فهمي لما كان بيرجع من تصوير سفاح الجيزة بحسه غريب

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي

علقت الفنانة هنا الزاهد، علي نجاح مسلسل سفاح الجيزة، قائلة "المسلسل ما شاء الله مكسر الدنيا وأنا اتفاجئت به في المسلسل لانه كان بيحكيلي علي المشاهد بس لما المسلسل اتعرض بقي حاجة اجمد".

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وأضافت "الزاهد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أنها لم تكن متوقعة نجاح شخصية أحمد فهمي في مسلسل سفاح الجيزة، ولم تكن تتوقع النجاح الكبير لهذا المسلسل.

وتابعت هنا الزاهد، أنها كانت تشعر بإحساس غريب تجاه أحمد فهمي كان عندما يعود إلي المنزل بعد تصوير مسلسل سفاح الجيزة، معلقة "كانت بتبقي كل اعصابة تعبانة".

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