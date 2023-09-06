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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد فهمي: أنا وطاقم العمل فضلنا سنتين نجهز لمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

أحمد فهمي
أحمد فهمي

علق الفنان أحمد فهمي علي نجاح مسلسله الأخير "سفاح الجيزة"، قائلاً "أنا من زمان وأنا ناوي أكسر الأدوار الكوميدية اللي كنت بعملها بعمل فني قوي كده.. وكنت قاعد مع المخرج هادي الباجوري وقالي لو فكرت تغير شكل أدوارك الفنية هتعمل ايه .. قولتله عاوز أعمل دور بطل بس مش مثالي".

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طارق الشناوي: أحمد فهمي قدم "سفاح الجيزة" بشكل رائع.. ومخرجه أبدع في التفاصيل lخاص

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مؤلف سفاح الجيزة يكشف سر اختيار أحمد فهمي لبطولة المسلسل |فيديو

 

وأضاف "فهمي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، إن قام صديقه المنتج طارق نصر بعرض مسلسل سفاح الجيزة عليه قبل المخرج هادي الباجوري وبالفعل قام بقراءتها واقتنع بها لأنه كان يعرف قصة هذه الجريمة من قبل وقبلها.

وتابع أحمد فهمي، أن مضي علي عقد هذا المسلسل بعد قراءته الحلقة الأولي منه، مشيراً إلى أنه هو وطاقم العمل ظلوا عامين يجهزوا هذا العمل الفني الرائع والفريد من نوعه.

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