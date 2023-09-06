طارق الشناوي: أحمد فهمي قدم "سفاح الجيزة" بشكل رائع.. ومخرجه أبدع في التفاصيل lخاص

عبر الناقد الكبير طارق الشناوي عن إعجابه بالمستوي الفني الذي ظهر به مسلسل سفاح الجيزة من بطولة الفنان أحمد فهمي ومن إخراج هادي الباجوري .

وقال طارق الشناوي في تصريحات خاصة لصدي البلد: مسلسل سفاح الجيزة فكرته جيدة، خاصة وأن الحادثة مازلت متداولة، والجاني لم يتم اعدامه حتي الان .

وأضاف طارق الشناوي: مخرج العمل هادي الباجوري لم يتوقف عن فكرة ان العمل سوف يحصد نسبة مشاهدة بسبب الحادثة التي بتضمن العمل ، ولكنه قدم تفاصيل فنية رائعة ، مثل التتابع والديكور والمونتاج واختيار الممثلين .

واستكمل الناقد طارق الشناوي حديثه قائلا : أحمد فهمي قدم دور رائع، وقدم ثبات انفعالي مناسب للشخصية ، لان مشاعر تلك الشخصية داخلية.

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة، وكل حلقة يقوم بعمل جريمة مختلفة وتقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل سفاح الجيزة من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح حلقاته الاولي ، في الساعات الاولي من صباح يوم الجمعة الماضي .

واحتلت الحلقات الأولي من مسلسل سفاح الجيزة ، المركز الاول من حيث نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip .



قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.