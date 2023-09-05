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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: رد الفعل تجاه لائحة تحديد أجور الفنانيين مبالغ فيه| خاص

طارق الشناوي
طارق الشناوي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن رأيه في البيانات التي أصدرتها عدد من الشعب داخل نقابة المهن السينمائية بالإضافة إلى جمعية مؤلفي الدراما العربية ، بعد انتشار لائحة أجور غير رسمية أو موثقة تضم تصنيف صناع الأعمال الفنية الى ثلاثة فئات . 

وقال الناقد الكبير طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لصدي البلد : أري أن هناك ازعاج شديد تجاه تلك اللائحة ، وكانها المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف الفنانين اي كان فرع الابداع الذي يقدمونه ، سواء ممثل او مخرج او مصور ، فالأمر ينطبق علي غيرهم من أصحاب المهن سواء محامين أو أطباء او حتي لاعبي كر.

وتابع: هناك مبالغات في ردود الفعل ، وكأنهم أول مرة يكتشفون أن هناك فئات ، فهل مثلا كانت تحصل الفنانة القديرة زهرة العلا " مع حبي واحترامي الشديد لها ، علي نفس اجر فاتن حمامة ، فربما اللبس كان في الاعلام الذي يكن به وضوح . 

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ويضيف طارق الشناوي قائلا : التصنيف موجود طيلة الوقت ، دور النقابات هو اللعب علي مسائلة الحد الادني للاجور لحمايه اعضائك ، وهذا دور النقابات والروابط ، فعليها ان تضع حد ادني للاجور وتترك الاقصي ، اانه يتعلق بفكرة العرض والطلب . 

ويستكمل الناقد طارق الشناوي حديثه قائلا : البيانات شملت امور تنظيمة للعمل مثل تحديد عدد ساعات العمل ، ووضع معايير للاضافي في حال حدوث عكس ذلك ، ولكن هذا لا يتعلق بالائحة المنتشرة ، فقد كان لابد ان يتم وضع تلك النقاط قبل ذلك ، فهي ليست متعلقه بالاجور ، فقد كان يجيب اصدارها قبل ذلك .

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