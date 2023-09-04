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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن السينمائية تصدر قرارات جديدة بشأن الأجور وساعات العمل

نقابة المهن السينمائية
نقابة المهن السينمائية

أصدرت نقابة المهن السينمائية عددًا من القرارات لتحديد آلية العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب  تحديد الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل في الأفلام والدراما التليفزيونية.

وجاء في البيان الذي أصدرته نقابة المهن السينمائية: نظرًا للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناع الأفلام والدراما التليفزيونية اليوم، بما في ذلك ظروف العمل السيئة وعقود العمل غير العادلة والأجور المتدنية.

بيانًا من نقابة المهن السينمائية


وتابع البيان قرارات نقابة المهن الموسيقية كالتالي:

1- تطبيق حد أدنى للأجور وفقًا لقرارات كل شعبة على حدة 12 ساعة.

2-تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الإضافي على ألا يزيد يوم العمل العادي عن وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين بحيث لا تزيد على 14 ساعة كحد أقصى علمًا بأننا نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة لتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا كما ينص قانون العمل.

٣/ ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير ومن الضروري أيضًا تحديد زمن التعاقد.

4-على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين بأي عمل سينمائي وتليفزيوني مهنيين وعمال طوال مدة التعاقد، التصوير وذلك من مخاطر المهنة.

5- إرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام من تاريخه، حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة.

استكمل البيان: هذا القرار يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج ورفع جودة التي نقدمها ونؤكد أن نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط بتنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها.

اختتم البيان الذي أصدرته نقابة المهن السينمائية: ندعو أعضاء كل شعبة للاجتماع مع مجلس النقابة في موعد أقصاه أسبوع من اليوم لتحديد اللوائح الخاصة بهم. نحث جميع أعضائنا على الالتزام بالقواعد التي سيتم الاتفاق عليها والتي تهدف الى تحسين ظروف عملهم وتعزيز قدرتهم على إبداع أعمال فنية متميزة.

نقابة المهن السينمائية

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