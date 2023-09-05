مؤلف سفاح الجيزة يكشف سر اختيار أحمد فهمي لبطولة المسلسل |فيديو

كشف محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل "سفاح الجيزة" كواليس اختياره وكتابته لقذاف الدم سفاح الجيزة، واختيار النجم أحمد فهمي لبطولة المسلسل.

وأكد محمد صلاح العزب خلال برنامج "مصر جديدة" والمذاع عبر فضائية etc، أنه تابع قضية "سفاح الجيزة" منذ اللحظات الأولى ونشر اول خبر عنها، ثم شاهد شفت الفيديوهات وهو في الشقة بولاق الدكرور اثناء تمثيل الجريمة، و دفن الجثث في الشقة واجرها وبالتالي كان في ناس عايشين فوق الجثث .

وأوضح مؤلف مسلسل "سفاح الجيزة" أن القصة بالنسبة لي كانت مثيرة جدا وبدأت اتابع كل الاخبار والتطورات المنشورة الي أن اتخذت قرار صناعة المسلسل، وبدأت اتفرغ لمذاكرة الشخصية من الناحية النفسية والجنائية بالتعاون مع دكاترة نفسيين ومحامين وصحفيين وشفت تحريات المباحث والنيابة واتطلعت على الموضوع بشكل كامل وبعدهت قررت البدء في كتابة المسلسل.

اختيار أحمد فهمي لبطولة المسلسل

وعن اختيار أحمد فهمي لبطولة المسلسل قال: أحمد فهمي موجود في المشروع من اللحظة الأولى، وده بصراحة بالنسبة لي كان غريب شوية لأنه أنا عارف أحمد من فترة وعارف أنه كوميديان ومشهور ككوميديان ففكرة أنه هو يفكر في تغيير جلده بالشكل ده مفاجأة .