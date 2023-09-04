12 بطاقة مزورة.. العزب: متعاطف مع أسرة سفاح الجيزة لهذا السبب

أكد الكاتب محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، أن شخصية سفاح الجيزة كانت مثيرة بالنسبة له، و مع أول خبر صحفي أُصدر بشأنه بدأ أن يتابع كل ما يتعلق به و يدرس كل جوانب حياته سواء نفسيا، جنائيا و حتى علاقاته مع كل من حوله.

وأوضح "العزب"، خلال لقائه ببرنامج الستات المذاع على شاشة "النهار"، أن هذا السفاح شديد الذكاء و الدهاء بخداع كل من حوله، و خاصة لأنه كان يعيش بعدة مجتمعات و شخصيات لامتلاكه 12 بطاقة مزورة، و يعتبر ذلك هو المحرك الأساسي لاختياره هذه الشخصية و كتابة هذا المسلسل.

كل شخص لديه حياه سرية

ونوه "العزب"، إلى انه متعاطف تماما مع أسرة السفاح بسبب أنهم ناس طبيعية اكتشفوا أن ابنهم بهذه البشاعة و الإجرام بعد سنين عديدة من العيش معه، قائلا: "كل واحد فينا عنده حياة سرية محدش يعرف عنها حاجة حتى لو كانت بريئة".

