مؤلف سـ.فاح الجيزة: أحمد فهمي درس الطبخ لتجسيد الشخصية باحتراف

قال الكاتب محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، إنه كان لديه رأي مختلف في أحمد فهمي، لأنه يراه من أهم الكوميديانات في مصر.

وأوضح "صلاح العزب"، خلال لقائه ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم الإعلامية دينا رامز، أن أحمد فهمي قال له إنه لا يريد أن يكون فقط كوميديان لكنه يريد أن يكون ممثل قادر على لعب شخصيات متعددة.

ولفت "صلاح العزب"، إلى أن "فهمي" لم يكن مجرد ممثل ولكنه درس الطبخ حتى يساعده في أداء هذه الشخصية باحتراف وذلك كان بناء على رغبته الشخصية، فهو كان مهتم بكل التفاصيل وهذا هو المعنى الحقيقي للنجومية.

وأشار، إلى أن بعض خصائص وتفاصيل شخصية السفاح حقيقية والبعض الآخر من خياله، فكل ما هو متعلق بالتدين الظاهري موجود بالشخصية الحقيقية وهذه وسيلته لخداع من حوله، أما عن احتراف الطبخ فكانت وسيلة لإكمال الصورة الغرائزية لدى السفاح في جميع جوانب حياته.

تعديل هادي الباجوري

ونوه، بأن اللقطة الأولى من أول حلقة كانت مقصودة لإعطاء إيحاء معين، معقبا: "اللي كنت كاتبه كان أعنف وهادي الباجوري خففه".

