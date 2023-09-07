مخرج سفاح الجيزة: تم تغيير آخر 4 حلقات من المسلسل قبل تصويره

قال المخرج هادي الباجوري، إن الذي حدد طريقة تصوير مسلسل سفاح الجيزة هو الورق والطريقة التي قام بها الفنانين أداء دورهم في المسلسل، مشيراً إلى أن أحمد فهمي قدر يحافظ علي شخصية السفاح طول فترة تصوير المسلسل ودا سهل تصوير المسلسل اكتر.

وأضاف "الباجوري" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن قبل ما يتم تصوير مسلسل سفاح الجيزة تم تغير آخر 4 حلقات مكتوبين من المسلسل، موضحاً أن من العادي أن يتم تغير بعض الحلقات من العمل الفني أثناء التصوير وهذا ليس بشئ غريب أو جديد.

وتابع المخرج هادي الباجوري، أن طريقة السرد والايقاع داخل مسلسل سفاح الجيزة أعطي جاذبية خاصة للمشاهدين، لافتاً إلى أن طريقة سرد التواريخ كانت من كاتب السيناريو وليست منه.