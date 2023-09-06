مؤلف سفاح الجيزة يوضح حقيقة الجزء الثاني من المسلسل

أوضح المؤلف محمد صلاح عزب حقيقة وجود جزء ثانٍ من مسلسل “سفاح الجيزة”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب عزب: "عاوز بس أوضح إني مقلتش كده ومفيش حاجة بتتحضر، كل ما في الأمر إن فكرة الجزء التاني مطروحة".

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصةشاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارم.