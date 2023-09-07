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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: لن نسمح بإهدار حقوق الدولة في مديونيات الكهرباء

اجتماع المحافظ
اجتماع المحافظ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه لن يتم السماح بإهدار حقوق الدولة في مديونيات الكهرباء ووجه فودة انذار شديد اللهجة للمتقاعسين عن السداد مشيرا إلي إنه حان وقت سداد جميع مديونيات الكهرباء.


جاء ذلك خلال لقاء موسع للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والمهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه القناه لتوزيع الكهرباء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، وبحضور عدد من رؤساء المدن وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء.


وعرض  المهندس سامي ابو وردة مجهودات شركه القناة  في تنفيذ مشروعات قوميه عديده بجنوب سيناء وكذلك   لكافة الشبكات وخطط الإحلال والتجديد و التوسعات لتوفير الطاقة الكهربائية لكافه المشاريع والمواطنين بالمحافظة.


وتلا هذا اللقاء لقاء موسع اخر بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ مع عدد من المستثمرين وممثلي الفنادق لوضع حلول قابله للتنفيذ لمديونات قطاع السياحة بشرم الشيخ خاصه في ظل التسهيلات التي تقدمها الشركة لهذا القطاع الحيوي الهام.


واشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بما قدمته الشركة من تيسيرات خاصه من خلال التحديات التي مرت بها البلاد في اونته في الآونة الأخيرة الا انه وجه انذارا شديد اللهجة الى المتقاعسين عن سداد المديونات ،خاصه في ظل التيسيرات التي تقدمها الشركة وفي ظل الانتعاشه السياحية التي تحدث الان.


وقرر المحافظ انه لن يسمح بإهدار حقوق الدولة ولابد من تحصيل كافه المديونيات وأعطى مدة أسبوعين لإنجاز هذا الامر وإلا سيتم تطبيق عدد من الاجراءات القاسية على المتقاعسين عن السداد وفقا للقانون، خاصه بعد وقوف المحافظة وكافة قطاعات الدولة بجانبهم خلال الأزمات الأخيرة.

لقاء شركة ال

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فودة الكهرباء مديونيات اجتماع شرم الشيخ لوحات

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