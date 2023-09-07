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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل تكون بأموال اتحاد جدة؟| ليفربول يخطط لسرقة "صفقة القرن".. وهذا بديل محمد صلاح

صدى البلد

أصبح مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، يثير الجدل والتكهنات في عالم كرة القدم. حيث يتوقَّع أن ينضم صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الفترة القادمة. وفي هذا غلسطور، سنستكشف تفاصيل هذا التحول الرياضي الكبير وسيتم تسليط الضوء على مستقبل صلاح وكذلك على اللاعب الذي سيحل محله في ليفربول.

 

 

محمد صلاح وصفقة انتقاله المحتملة

الحديث الذي لا يتوقف

منذ الإعلان عن احتمال انتقال محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي، لم يتوقف الحديث حول هذه الصفقة. ويُعتبر صلاح واحدًا من أبرز النجوم في عالم كرة القدم، وهذا ما يجعل انتقاله محل اهتمام واسع.

 

الحرب على التوقيت

شهدت الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية سخونة كبيرة في هذه الصفقة، حيث أصرت إدارة اتحاد جدة السعودي على التعاقد مع صلاح بينما رفض المدير الفني ليفربول، يورجن كلوب، هذا الانتقال.

 

القيمة القياسية المتوقعة

تقارير صحفية تشير إلى أن إدارة نادي ليفربول قد اختارت لاعبًا يمكنه تعويض رحيل صلاح بمستوى جيد. وفي حال تمت الصفقة مع اتحاد جدة السعودي، سيصبح صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بمبلغ قدره 233 مليون يورو.

 

لماذا ليروي ساني هو الخيار الأمثل لليفربول؟

تعدد المهارات

ليفربول قد اختار الجناح الدولي الألماني ليروي ساني ليحل مكان صلاح في حال رحيله. واختياره لساني يعود إلى تعدد مهارات اللاعب، حيث يمتلك القدرة على اللعب على كلا الجانبين وسرعة هائلة.

 

مستقبل واعد

من المتوقع أن يكون ساني خيارًا مثاليًا للفريق، حيث يمكنه تعزيز الهجوم وتحقيق الانتصارات. يعتبر يورجن كلوب، المدرب الحالي لليفربول، أن ساني سيكون إضافة قوية للفريق.

خلال 24 ساعة
 

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن نادي اتحاد جدة السعودي يعمل بجدية على إتمام صفقة انتقال محمد صلاح في أقرب وقت ممكن. ويشير تقرير إلى أن الحسم في هذه الصفقة سيكون خلال 24 ساعة وقبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية. وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهها هذا الانتقال، إلا أن عرض اتحاد جدة لا يزال في تزايد، مما يجعل صفقة صلاح قد تكون الأغلى في تاريخ كرة القدم إذا تمت بنجاح.

صفقة محتملة
 

وبالنسبة لنادي ليفربول، فإنه لم يكتف بالبحث عن بديل لصلاح فقط، بل يبدو أنه يخطط أيضًا لصفقة أخرى محتملة. حيث أشارت صحف فرنسا وإسبانيا إلى أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي. يأتي ذلك بعد فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد في هذا الصيف.

 

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يخطط مسؤولو ليفربول للتعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات في يناير القادم، وذلك في حال تأكد رحيل صلاح إلى اتحاد جدة السعودي. ومن المعروف أن مبابي يعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين في العالم، وصفقته قد تكون مهمة جدًا للفريق.

توقيت الصفقة

لكن ليفربول لن يتمكن من إتمام الصفقة حاليًا بسبب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا. سيتعين على النادي الانتظار حتى فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

 

ماذا بعد؟

إنتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي قد يكون قرارًا مهمًا للفريق السعودي وليفربول على حد سواء. إذا تمت هذه الصفقة، سيترك صلاح بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم بسبب القيمة القياسية التي سيحققها.

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