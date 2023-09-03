4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

في لحظة مشوقة ومثيرة، يقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق حلمه الكبير بأن يصبح أغلى لاعب كرة القدم في تاريخ هذه اللعبة العريقة، وذلك في حال قرر الموافقة على العرض الجديد الذي ينوي الاتحاد السعودي تقديمه.



وأعلنت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية هذا الخبر المذهل، حيث أشارت إلى أن ليفربول رفض عرض الاتحاد الثاني البالغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، والمعادل تقريبًا لـ 188 مليون دولار أمريكي. هذا العرض يأتي بعد رفض عرض سابق من الفريق السعودي قدر بمئة مليون جنيه إسترليني، مما يظهر عزم الفريق السعودي على الحصول على خدمات النجم المصري.

ولكن، على الرغم من هذه العروض الضخمة، بقي مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، ثابتًا في موقفه، حيث أكد أن "موقف النادي يظل كما هو تمامًا.. لا يمكننا بيع صلاح.. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

عرض جديد وآمال جديدة!

من ناحية أخرى، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن الاتحاد السعودي مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 250 مليون دولار أمريكي، من أجل التعاقد مع محمد صلاح. هذا يعني أنهم "سيحاولون مرة أخرى" في سبيل ضم النجم المصري.

محمد صلاح: مستمر في تحطيم الأرقام!

في حال موافقة "الريدز" على العرض الجديد، سيكون محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، متفوقًا على نيمار دا سيلفا الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون جنيه إسترليني.

نهاية الميركاتو وبداية أمل جديد!

ومع انتهاء فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبقى عالقًا لغز مستقبل محمد صلاح. في الوقت الذي انتهت فيه هذه الفترة في الدوري الإنجليزي، ما زال بإمكان أندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعاقدات إلى 7 سبتمبر، قبل إغلاق فترة الانتقالات.