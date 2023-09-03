عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

في لحظة مشوقة ومثيرة، يقترب النجم المصري محمد صلاح من تحقيق حلمه الكبير بأن يصبح أغلى لاعب كرة القدم في تاريخ هذه اللعبة العريقة، وذلك في حال قرر الموافقة على العرض الجديد الذي ينوي الاتحاد السعودي تقديمه.
 

وأعلنت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية هذا الخبر المذهل، حيث أشارت إلى أن ليفربول رفض عرض الاتحاد الثاني البالغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، والمعادل تقريبًا لـ 188 مليون دولار أمريكي. هذا العرض يأتي بعد رفض عرض سابق من الفريق السعودي قدر بمئة مليون جنيه إسترليني، مما يظهر عزم الفريق السعودي على الحصول على خدمات النجم المصري.

ولكن، على الرغم من هذه العروض الضخمة، بقي مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، ثابتًا في موقفه، حيث أكد أن "موقف النادي يظل كما هو تمامًا.. لا يمكننا بيع صلاح.. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

عرض جديد وآمال جديدة!

من ناحية أخرى، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن الاتحاد السعودي مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 250 مليون دولار أمريكي، من أجل التعاقد مع محمد صلاح. هذا يعني أنهم "سيحاولون مرة أخرى" في سبيل ضم النجم المصري.

محمد صلاح: مستمر في تحطيم الأرقام!

في حال موافقة "الريدز" على العرض الجديد، سيكون محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، متفوقًا على نيمار دا سيلفا الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون جنيه إسترليني.

نهاية الميركاتو وبداية أمل جديد!

ومع انتهاء فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبقى عالقًا لغز مستقبل محمد صلاح. في الوقت الذي انتهت فيه هذه الفترة في الدوري الإنجليزي، ما زال بإمكان أندية الدوري السعودي للمحترفين إجراء تعاقدات إلى 7 سبتمبر، قبل إغلاق فترة الانتقالات.

صلاح أغلى لاعب كرة القدم الاتحاد السعودي ليفربول كلوب برشلونة باريس سان جرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

حلم لم يتحقق| حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها

تحمل اسم شقيقته| قصة دار لرعاية الأطفال مرضى السرطان أنشأها محمد الفايد.. تفاصيل أعماله الخيرية

وفاة محمد الفايد| كيف ظهرت شخصية الملياردير المصري في الدراما؟.. وعلاقته بمسلسل محمود عبدالعزيز

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

هتلاقيها بسهولة| انفراجة مرتقبة في سوق السجائر.. حكاية صفقة الـ 700 مليون دولار

ترشيحاتنا

وقف قيد جديد .. الأزمات والصدمات تطارد الزمالك.. تفاصيل

السجن المؤبد عقوبة كل من تخابر لدى منظمة لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر

بتوجيه من السيسي.. توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى في شبة جزيرة سيناء

استشهدوا أثناء الصلاة.. مسئول بالشرطة النيجيرية يكشف تطورات بشأن الهجوم المسلح

تحذير هام.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب الإصابة بالسرطان

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

فيديو

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ