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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

سوزا
سوزا

مصدر داخل النادي الأهلي، كشف عن تطورات مثيرة في صفقة اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا، المهاجم البارع الذي ينتمي لنادي جيونبك الكوري الجنوبي. هذه التفاصيل تأتي في إطار استعدادات النادي لفترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 

مفاوضات معقدة

وكانت هناك مفاوضات معقدة بين إدارة النادي الأهلي وجوستافو سوزا، حيث أعلن اللاعب نفسه في تصريحات صحفية أنه كان محل اهتمام القلعة الحمراء في هذا الميركاتو. ومع ذلك، تعثرت المفاوضات بسبب تمسك ناديه الحالي بالاحتفاظ باللاعب، مما أدى إلى فشل التوصل إلى اتفاق في هذه الفترة.

الأهلي ينظر للمستقبل

مصدر داخل النادي أكد أن الأهلي قد أغلق ملف جوستافو سوزا بشكل نهائي بعد رفض نادي اللاعب لعروضين تقدم بهما الأهلي في هذه الفترة. يأتي هذا بعد موافقة اللاعب على الانضمام للفريق.

تدعيم الهجوم

وبعد فشل صفقة سوزا، يبدو أن الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بصفقة أخرى. يأتي هذا في إطار خطة المدير الفني للفريق مارسيل كولر، خاصة بعد الاستغناء عن الثلاثي محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن.  تمنح هذه الخطوة الضوء الأخضر لرحيل اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" وبالتالي توفير فرصة لضم مهاجم أجنبي لتعزيز هجوم الفريق في الموسم المقبل.

الإعلان الرسمي
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بإن مسؤولو المارد الأحمر أتم بالفعل التوقيع مع مهاجم أفريقي يلعب فى أحد الدوريات الأوروبية وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة فور الانتهاء من إعارة اللاعب أحمد قندوسي.

 

خطوات مستقبلية واعدة

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مثيرة من النادي الأهلي لضم مهاجم آخر يساهم في تعزيز الفريق وتحقيق النجاحات المستقبلية. وتبقى الأنظار متجهة نحو خطوات النادي في هذا السوق الصيفي، حيث يسعى الأهلي دائمًا إلى تقديم أداء قوي وتحقيق البطولات.

وينتظر النادي الأهلي مباراة مهمة في بطولة السوبر الأفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

ويصطدم النادي الأهلي بشقيقه الجزائري اتحاد العاصمة يوم 15 من الشهر الجاري، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، توقيت المباراة حتى الآن؛ إذ من المٌرجح أن يكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيتنافس في نهائي كأس السوبر الأفريقي «توتال إينيرجيز»، البطل الحالي لرابطة أبطال أفريقيا توتال، النادي الأهلي، واتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

سوزا الأهلى الانتقالات الصيفية الكوري الجنوبي مفاوضات مستقبل

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