خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

سخر الإعلامي خالد الغندور من موقف النادي الأهلي مع المنتخب الوطني بشأن طلبه إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب الوطني القادم نظرا لخوضه مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “معلول وبيرسي تاو وديانج هيشاركوا مع منتخبات بلادهم والأهلي مش عايز لاعيبته المصريين ينضموا للمنتخب!! 🇪🇬 هو الأهلي نادي وطني وبيمثل مصر ولا...؟!”.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2024”.