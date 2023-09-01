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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

سوزا
سوزا

يواصل نادي الأهلي، مساعيه لتعزيز خط هجومه استعدادًا لبداية الموسم الكروي الجديد، حيث تصاعدت التكهنات حول اقتراب التوقيع مع المهاجم النيجيري چون إيبوكا من نادي سيراميكا كليوباترا. 

وتأمل إدارة الأهلي في تعزيز خياراتها الهجومية من خلال اللاعب النيجيري الذي أبدع في مشاركته مع نادي أهلي طرابلس الليبي.
 

 

تألق إيبوكا في ليبيا

وقدم اللاعب النيجيري چون إيبوكا، أداءً مميزًا أثناء فترة إعارته إلى نادي أهلي طرابلس الليبي. وخلال فترة إعارته التي استمرت من يناير حتى نهاية الموسم الماضي، ساهم إيبوكا بشكل كبير في فوز فريقه ببطولتي الدوري والكأس، وحقق معه التأهل إلى البطولة العربية.

اقتراب الصفقة ودور كولر

وتزامنت مفاوضات الأهلي مع إدارة سيراميكا كليوباترا مع تأكيد مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على ضرورة تدعيم الهجوم. 

وبالنظر إلى أن المفاوضات مع لاعبين آخرين لم تسفر عن نتائج إيجابية، يأمل الأهلي في حسم صفقة إيبوكا لتعزيز خطوطه الهجومية.

تحديات الأهلي الهجومية

وتواجه إدارة الأهلي تحديات كبيرة في خط الهجوم، حيث يفتقر الفريق للاعبين بديلين عند غياب المهاجمين الأساسيين. بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن، يعاني الفريق من نقص في الخيارات بسبب رحيل بعض اللاعبين إلى أندية أخرى.

تحسن حالة إمام عاشور

في سياق متصل، تعافى اللاعب إمام عاشور ببطء من الإصابة التي تعرض لها في شهر أبريل الماضي. وبالرغم من تقدمه في برنامج التأهيل، إلا أن حالته الصحية تتحسن ببطء. وبناءً على تقارير الأشعة الأخيرة، يخضع إمام عاشور لتمارين تأهيلية للعودة تدريجيًا للتدريبات الجماعية.

استقرار الجهاز الفني والطبي

ويسعى الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إلى التعاون مع الجهاز الطبي بقيادة تامر أبو العنين في التأكد من جاهزية اللاعبين. ويرفض الجهاز الفني التسرع في عودة إمام عاشور حتى يتعافى تمامًا من الإصابة. يتطلع الأهلي إلى تجهيز لاعبه بشكل كامل قبل عودته للمباريات الرسمية.

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