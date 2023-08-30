هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

تعمل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي بقوة تحت إشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، على تعزيز تشكيلة الفريق بصفقات قوية تعزز من مكانته وقوته في المنافسات المحلية والقارية.

يأتي هذا الجهد امتثالًا لتوجيهات مدرب الفريق، السويسري مارسيال كولر، الذي عبر عن استيائه من أداء بعض اللاعبين، ولاسيما في خط الهجوم، ويرغب في تدعيم الفريق استعدادًا للتحديات القادمة المليئة بالمنافسات المتنوعة.

تفاصيل صفقة هالاند إفريقيا

وتترقب أنظار مسئولي الأهلي ومشجعيه بفارغ الصبر انضمام اللاعب الواعد “جاكسون موليكا” من فريق بشكتاش التركي.

ويتميز موليكا بموهبته اللافتة وأدائه المتألق، حيث أثبت نفسه كلاعب مميز يستحق الانتباه.

تلك الموهبة دفعت الأهلي للسعي جاهدًا لضمه لصفوفه، وهذا ما جعل أندية أوروبية تتصارع على ضمه في ظل منافسة قوية بين الفرق.

الطموح وراء الصفقة

اقتناص موهبة مثل موليكا يعكس تصميم الأهلي على تحقيق الانتصارات وتقديم أداء مميز في المنافسات المقبلة. وقد تكون هذه الخطوة إحدى المفاتيح لتحقيق أهداف النادي الأهلي.

الأمل في الصفقة ورؤية مستقبلية

وحصل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، على موافقة مبدئية من موليكا للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.

وبالرغم من تفضيله للبقاء في القارة الأوروبية بناءً على تجربته السابقة، فإن اقترابه من الأهلي يظهر ولعه بتحقيق النجاح مع الفريق.

مفاوضات مستمرة

وتبقى مفاوضات الأهلي مع نادي بشكتاش التركي مستمرة لضم موليكا بنهاية الموسم، لتحقيق رغبة مارسيال كولر في تعزيز تشكيلة الفريق.

خطوات نحو النجاح

وتظهر هذه الصفقة التفكير الاستراتيجي لإدارة الأهلي والتصميم على تحقيق نجاح وتألق في الموسم الجديد.

ويسعى الفريق لتجهيز تشكيلة تضمن تحقيق الانتصارات والتفوق في المنافسات.

الاستعداد للمستقبل

ومن المقرر أن يقدم مسئولو الأهلي عرضًا جديدًا لنادي بشكتاش في الفترة القادمة، بهدف ضم موليكا بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار.

وتظهر هذه الخطوة التصميم على تحقيق هدف الفريق وتجهيزه لموسم حافل بالمنافسات.

إحصائيات جاكسون موليكا مع الأندية

أما عدد أهداف جاكسون موليكا، فقد سجل اللاعب مع جميع الأندية التي لعب بها خلال السنوات الأخيرة 48 هدفا، وهي كالتالي:

أحرز 14 هدفًا وصنع 4 أهداف مع فريق مازيمبي الكونغولي.

سجل 15 هدفًا، وصنع 4 أهداف مع فريق ستاندرليج.

أحرز 12 هدفًا وصنع 5 أهداف مع فريق قاسم باشا التركي.

وجاءت أرقام جاكسون موليكا مع بشكتاش، بتسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

يبلغت القيمة التسويقية للمهاجم الكونغولي جاكسون موليكا 4 ملايين يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

بيرسي تاو

وقررت إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب اتخاذ قرار مهم بشأن مستقبل اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

يظل تاو مرتبطًا بعقد مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، ويتضمن العقد بندًا يتيح لإدارة النادي تمديد عقده لموسم إضافي من طرف واحد إذا دعت الحاجة لذلك.

تجديد عقد بيرسي تاو

أصدر مسؤولو القلعة الحمراء قرارًا بتفعيل بند تجديد عقد بيرسي تاو لمدة سنة إضافية، مما سيسمح لللاعب بالبقاء في صفوف الفريق حتى عام 2025، تلبيةً لرغبة المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر.

من المقرر أن يتم إعلام اللاعب الجنوب إفريقي ووكيله بتفعيل بند تجديد عقده لمدة موسم إضافي، وسيتم التوصل إلى اتفاق معه لتمديد عقده لفترة إضافية.

حاليًا، يشارك اللاعب في معسكر تدريبي خارجي في العاصمة النمساوية فيينا، يتضمن مباراتين وديتين ويمتد لمدة 10 أيام، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

فريق المارد الأحمر يستعد بتكثيف لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الـ15 من سبتمبر المقبل، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.